阿积士欧联决赛名单 球员平均年龄22.7岁 体育新闻

阿积士被喻为荷甲的“摩纳哥”，两队阵容都年轻化，踢出了勇敢直前的进攻足球。事实上，阿积士的阵容更年轻，初生之犊不怕虎。

其20名球员的平均年龄只有22.7岁！当中，曼联曾考察阿积士的19岁丹麦前锋多尔贝里，后者当选为本赛季荷甲年度最佳年轻球员，拿到了告鲁夫奖。这位丹麦国脚在本赛季的各项赛事打进了23球，其中他在荷甲联赛的29次出场中打进16球，并送出了6次助攻。而在12次欧联杯出场中，他打进6球，助攻1次。

比赛日当天，今季荷甲亚军阿积士将更新一份18人的名单。

博帅：无压力是良机

阿积士主帅博斯周一表示，尽管决战曼联，但阿积士没压力，反而看到了好机会。

博斯说：“我没有感到任何压力，每个人都希望打入这样的决赛，所以并没有什么压力，有的只是一个好机会。”

博斯说：“曼联比起我们当然有资金上的优势，如果他们因此产生了压力，那很好，我们只是想踢出漂亮的足球并赢下比赛。”

对年轻的阿积士来说，这是该队时隔21年后再次打入欧洲大赛决赛。而对穆里尼奥率领的曼联来说，这既是拿到下赛季欧洲冠军联赛入场券的最后机会，也是成为继祖云泰斯、阿积士、拜仁慕尼黑和切尔西之后，第五家包揽欧洲三大杯的球会的一次良机。红魔从未赢得欧联杯。