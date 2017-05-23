【曼城恐袭】警证实“钉子炸弹”引爆 英首相：视恐怖攻击调查

据英国SKY电视台报导，曼彻斯特警方表示，经盘查后，曼城体育场演唱会爆炸案截止至大马时间5月23日，早上11时20分的最新死伤统计为：19人死59人轻重伤，目前被视为恐怖攻击调查。

英国首相梅伊（Theresa May）发表声明，表示警方已视这起爆炸事件为恐怖攻击侦办，当局正努力拼凑出全案完整细节，她并向受害者及家属致意。

据英国卫报报导，英格兰北部大城曼彻斯特（Manchester）市区惊传巨大的爆炸声响，据传是室内大型体育场内传出，该场地当时正举行美国流行歌手亚莉安娜格兰德（Ariana Grande）的演唱会。

据目击者和现场录影可知，体育场内一片混乱，观众在巨大爆炸声响下四处躲避逃窜，而曼城警方表示，目前已确定该爆炸造成多人死亡、为避免造成更大危险，四周的地铁站也即刻关闭因应。

据《TMZ》报导，警方证实爆裂物是“钉子炸弹”（Nail Bomb）。钉子装在爆裂物上，在爆炸时钉子会四散如砲弹碎片，伤害威力比一般炸弹更强大，才会造成如此多人伤亡，现场还散落著人体器官，画面惨不忍睹。过去IS也曾使用过类似武器，英国警方推论，可能嫌犯早已锁定要在散场时引发爆炸，不排除是恐怖攻击，目前也已朝此方向侦办。

而《每日邮报》也报导，发生爆炸的是一枚钉子炸弹。观众布鲁斯特说，当时亚莉安娜刚唱完最后一首歌，离开舞台时传出一声巨响。“所有人瞬间开始尖叫，跑向出口，整个地方瀰漫冒烟烧焦的气味。”

遭受波及的亚莉安娜，目前是西洋乐坛当红的流行女歌手，因参演美国儿童情景喜剧《胜利之歌》而出名、最近更为电影《美女与野兽》献唱主题曲。