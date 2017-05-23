【曼市恐袭】观众最小6岁失踪 家长网站贴图寻人 国际新闻

英国曼彻斯特竞技场于周一晚上发生爆炸，报道指有逾50名儿童在场馆内，年龄最小只有6岁，部分儿童已到场馆附近的酒店暂避，不少家长在社交网站纷纷表达担忧。而有目击者指，爆炸时铁钉横飞，相信是有人引爆满载铁钉的土制炸弹。

爆炸发生后，不少人立即在社交网站上寻人。其中一名女子在twitter贴文指︰“我的6岁姪女今晚就在曼彻斯特看演唱会，但至今仍联络不上她或她的监护人，非常担心。”据指发生恐袭的场地内不少儿童，他们被带到附近的假日酒店躲避。

名叫罗宾逊 （Paula Robinson）的女子表示自己正在酒店内照顾多名跟亲人失散的小朋友。她在网上呼吁︰“请尽量转发，通知事发时有子女在场的家长。我们会照顾他们，确保他们安全。”曼彻斯特警方表示正设立紧急联络电话，让家长查询家人下落。

来自莱切斯特的塞米诺（Elena Semino）与丈夫因倚着墙站立，而避过一劫，但她仍遭炸弹碎片划伤颈部，脖子流血的她顾不上治疗，与丈夫心急如焚地寻找女儿的下落。塞米诺称，她看到地上躺着不少尸体。

41岁的安德鲁表示，他的妻子和女儿当时在场馆，2人被炸弹碎片所伤，但没有大碍。安德鲁指︰“不少伤者在场馆外等候送院，妻子和女儿2人目前分开了，但她们无恙。”