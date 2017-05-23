【柔百万房产贪污案】 主控官未完成审阅文件 法官批7月5日过堂 国内新闻



（新山23日讯）柔佛百万房产贪污案今日首次过堂，主控官以未完成审阅两名被告代表律师所呈文件为由，要求将案件展延至7月5日再次过堂，获得法官批准。

涉案的原任柔州房屋及地方政府委员会主席拿督阿都拉迪夫及另一名名房地产顾问阿米尔沙里夫丁今早8时许抵达新山地庭。

主控官哈菲兹卡里尔以未完成审阅两名被告代表律师所呈文件为由，要求将案件展延至7月5日再次过堂，经两名被告代表律师团同意，获得法官莫哈末法勿兹允准。

西装革履出庭的阿都拉迪夫及穿白衬衫的阿米尔沙里夫丁今早在开庭前偶有聊天，神情轻松。阿都拉迪夫较后步出庭外时，大方面对摄影镜头。

56岁的阿都拉迪夫及44岁的阿米尔沙里夫丁分别面对33项控状，他们因抵触2009年反贪污法令第16（a）（B）条文（并与该法令下第24条文同读），于4月19日首次被控。当时两人不认罪，获准以以200万令吉、1名担保人及交出护照保释。但阿都拉迪夫因户口被冻结无法缴足保释金，隔日（20日）才从乌鲁槽监狱获释。