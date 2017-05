Proton Ertiga 1.4 Executive MT 玩味十足 瘾车报

虽然贴上普腾厂徽,但前脸设计极富新意。

整体上Proton Ertiga 虽是小型MPV,却是灵活好用车子。

轮辋的配置有空承载力。

头灯设计无大惊喜。

后灯和前灯相呼应。

尾部多了红色反光板,更富创意。

另一种载物格式。

报道、摄影:尤方进

时代变迁,曾经是汽车主流的手排款型,今天差不多要走入历史;但是仍然有一群人,依旧对手排汽车情有独钟,不外是因为手排车更富“玩味”,享受换档进档的乐趣!

像普腾推出的6人座Proton Ertiga 1.4 Executive MT ,叫价才5万6千984令吉,若和第二国产车的ALZA比较,对手价格是5万8千800令吉,约是5千多令吉差价,但是,Ertiga的4265mm,(长)1695mm(宽)1685mm(高),就占了优势。而且喜欢手排的Proto Ertiga 1.4,这辆如假包换的铃本贴牌车,是属于容易操控的车子,就算是这辆手排车,在市区游走依然没有很大问题,况且,视野较高,更是得心应手!

由于是贴牌车,普腾在前脸和尾部略作修改,让前脸更有普腾家族血源,而尾部在后车门加了红色反光镜片,衔接尾灯,让它看起来像是灯组,其他的可以说是原版铃木部件。最早的Ertiga是在2012年在印度生产,如今移民到马来西亚,引擎和传动系统不变,即K14B型号汽油引擎和5速手排原封不动,造就全新的6人休旅车。

座椅可灵活推前

内厢以一般家庭用车来说已绰绰有余,第二排座椅可灵活推前,让第三排座椅完成平放,无形中增加了后厢的置物空间,这对于载物的方便,已超赿一般房车。至于第三排座位的舒适度,如果是成人的话,就必须把第二排座椅稍微往前,那么后座乘客的脚部空间会比较舒适,再来看看它的第三排后座;要进入第三排后座,只须把第二排座椅旁的扳手往下拉,椅子后垫就倒下并向前移,可容纳成入进入,空间还算宽阔,设计上算极贴心。

一般上,一部6 或7 人车,如果后车厢少了冷气出风口,那对于后座乘客,尤其是长途车程,就会闷热,但是Proton Ertiga旳第二排上方,增设了冷气出风口,这就解决了后车厢冷气不够冷的问题。

5速排档系统表现佳

经过约一周的试车,发现这辆手排车,在城市之内穿梭最令人满意的,是它的油耗表现;不仅如此,油门表现更顺畅, 操控性更易发挥,虽说塞车是一大问题,但是这台5速排档系统表现令人刮目,这是多年后再驾手排车的一大惊喜!车内储物空间极多,对于家庭主妇提供不少方便,尾厢掀开下方多了储物空间,方便置放如电脑贵重物品,这一点就有心思。

Proton Ertiga拥有前座双安全气囊、以及三合一的煞车系统(ABS+EBD+BA),这部车少了车体稳定系统,不然就更完美了。普腾共推出3种款型,手排的Proto Ertiga 1.4 Executive MT : 5万8千800令吉;自排款型有两种:Proton Ertiga 1.4 Executive AT :6万1千800令吉及Proton Ertiga 1.4 Plus AT : 6万4千800令吉。以上价格为上路价, 有兴趣者可往邻近普腾展示中心查询。

(规格与价格仅供参考)