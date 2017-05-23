Proton Ertiga 1.4 Executive MT 玩味十足 瘾车报

虽然贴上普腾厂徽，但前脸设计极富新意。

整体上Proton Ertiga 虽是小型MPV，却是灵活好用车子。

轮辋的配置有空承载力。

头灯设计无大惊喜。

后灯和前灯相呼应。

尾部多了红色反光板，更富创意。

另一种载物格式。

报道、摄影：尤方进

时代变迁，曾经是汽车主流的手排款型，今天差不多要走入历史；但是仍然有一群人，依旧对手排汽车情有独钟，不外是因为手排车更富“玩味”，享受换档进档的乐趣！

像普腾推出的6人座Proton Ertiga 1.4 Executive MT ，叫价才5万6千984令吉，若和第二国产车的ALZA比较，对手价格是5万8千800令吉，约是5千多令吉差价，但是，Ertiga的4265mm,（长）1695mm（宽）1685mm（高），就占了优势。而且喜欢手排的Proto Ertiga 1.4，这辆如假包换的铃本贴牌车，是属于容易操控的车子，就算是这辆手排车，在市区游走依然没有很大问题，况且，视野较高，更是得心应手！

由于是贴牌车，普腾在前脸和尾部略作修改，让前脸更有普腾家族血源，而尾部在后车门加了红色反光镜片，衔接尾灯，让它看起来像是灯组，其他的可以说是原版铃木部件。最早的Ertiga是在2012年在印度生产，如今移民到马来西亚，引擎和传动系统不变，即K14B型号汽油引擎和5速手排原封不动，造就全新的6人休旅车。

座椅可灵活推前

内厢以一般家庭用车来说已绰绰有余，第二排座椅可灵活推前，让第三排座椅完成平放，无形中增加了后厢的置物空间，这对于载物的方便，已超赿一般房车。至于第三排座位的舒适度，如果是成人的话，就必须把第二排座椅稍微往前，那么后座乘客的脚部空间会比较舒适，再来看看它的第三排后座；要进入第三排后座，只须把第二排座椅旁的扳手往下拉，椅子后垫就倒下并向前移，可容纳成入进入，空间还算宽阔，设计上算极贴心。

一般上，一部6 或7 人车，如果后车厢少了冷气出风口，那对于后座乘客，尤其是长途车程，就会闷热，但是Proton Ertiga旳第二排上方，增设了冷气出风口，这就解决了后车厢冷气不够冷的问题。

5速排档系统表现佳

经过约一周的试车，发现这辆手排车，在城市之内穿梭最令人满意的，是它的油耗表现；不仅如此，油门表现更顺畅， 操控性更易发挥，虽说塞车是一大问题，但是这台5速排档系统表现令人刮目，这是多年后再驾手排车的一大惊喜！车内储物空间极多，对于家庭主妇提供不少方便，尾厢掀开下方多了储物空间，方便置放如电脑贵重物品，这一点就有心思。

Proton Ertiga拥有前座双安全气囊、以及三合一的煞车系统（ABS+EBD+BA），这部车少了车体稳定系统，不然就更完美了。普腾共推出3种款型，手排的Proto Ertiga 1.4 Executive MT : 5万8千800令吉；自排款型有两种：Proton Ertiga 1.4 Executive AT :6万1千800令吉及Proton Ertiga 1.4 Plus AT : 6万4千800令吉。以上价格为上路价， 有兴趣者可往邻近普腾展示中心查询。

（规格与价格仅供参考）