洞里萨湖的感动 蕉风椰语

文：文慧颜

我有朋友对现今的生活不满，觉得自己付出和收获无法相等，不然就觉得自己赚的钱不多而抱怨连连。

每当我听到他这样的抱怨，我都会劝他去旅行，到国外走走开阔视野。我一直觉得，旅行不但能增广见闻，而且能开阔一个人的心胸。

其实，以前的我也是爱钻牛角尖和自艾自怨，直到有一天，随朋友到柬埔寨旅行，从此改变了我的人生观。

我到柬埔寨金边自助游，看到那里的贫富悬殊，后来又去了暹粒，看到了繁华的一面，尤其是外国人流连的夜店，可谓灯红酒绿，旅客都在那里流连忘返，快活如在天堂。

可是我们到洞里萨湖时，立刻由天堂变成地狱。

我们乘搭的公共巴士，不但残旧，而且挤满了人。巴士开到半路忽然停了下来，有数位穿着简陋、脸色苍白的小孩，在巴士停下后一拥而上。司机从司机座位旁拿了一些面包，分给这些孩子。接着司机对我们说，这些小孩都来自贫穷家庭，从小失学，父母又忙工作而无法教育，只好到处游荡讨吃，如果不给他们吃，怕他们饿起来，会抢东西作乱。

不久，我们到达洞里萨湖。在湖中生活的人，他们的船即是家，居家简陋，卫生环境也不好。我们在岸上时，已有许多小孩在等着我们。这时，司机问谁愿意帮忙分配食物，如果不愿意帮忙，就不要另外私下给孩子食物了。我开玩笑地对司机说，这样好人都给你做完了。

司机正色回答：我不认为我是好人，我只是尽力而已。不想你们派食物给他们，其实我是希望你们可以给予随身的其他物品，特别是纸和笔，这对孩子来说更有用。

有人问司机那么为何你又给他们面包？这时司机才揭开谜团，其实是在金边的善心人士委托他，把食物分派给这里的穷人。司机还要求我们在派发物品时为他们拍照，好让金边善心人士有图为凭。过后，我们坐船到湖上，洞里萨湖虽是旅游景点，却在旅游背后看到令人心酸的一面。

临离开洞里萨湖前，我看到一个妈妈把掉在湖面的面包迅速捞起，干的部分掰给孩子吃，自己则吃浸了湖水的面包。那一刻，我心里很感动，眼睛也红了。这一幕情景，让我感动于母爱的伟大，也让我感恩于自己生在福中，虽然并不富有，但比起洞里萨湖中的贫民，幸福太多了。