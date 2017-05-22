柯沙文呈交霹选委会 343份幽灵选民抗议书 国内新闻

（怡保22日讯）人民公正党半港区州议员柯沙文，周一向霹州选委会呈交343份幽灵选民抗议书，并要求选委会展延今年首季附加选民册展示期限，以便拥有更充足的时间查阅选民册。

柯沙文是于下午2时许联同多名投诉者，一同前往霹雳州选委会办事处，以呈交343份幽灵选民抗议书及信件。

他向在场的媒体表示，根据2017年首季附加选民册展示半港州议席3700名选民中，由于时间所限，只检查了当中的20%，而所提交的343份幽灵选民抗议书，就是从中发现。

他说，343份幽灵选民抗议书中，共涉及18名投诉者，其中17人各举报20名幽灵选民(每人最多只能举报20人)共340人，剩下1人则举报3名幽灵选民。

他指出，根据选委会规定，每举报1名幽灵选民的费用是10令吉，所以必须付出3430令吉。

他举例说，由于一些名字的主人并非住在相关地址，这是令人置疑的。

冀选委会展延展示期

针对相关问题，他说，也有屋主、公众、投诉者等向警方报案，目前共有30份警方投报。

他指出，由于附加选民册的展示日期只有两周，即本月9日至22日，所以也希望选委会可以展延展示期限至下月22日。