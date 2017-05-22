94%7-Eleven接受支付宝 陈志远：冀推广到所有旗下公司

（吉隆坡22日讯）今年5月12日开始，支付宝用户可在西马超过2000家的7-Eleven商店使用“支付宝流动钱包”（ALIPAY mobile wallet）购物，而东马100家7-Eleven商店也会在本周三开始接受支付宝付费。

与此同时，7-Eleven也是大马首家接受支付宝付费的零售商。成功集团是透过MOL GLobal公司与支付宝（Alipay）合作，推动支付宝流动钱包。

成功集团创办人丹斯里陈志远披露，全马有超过2100家7-Eleven商店，至今已有超过2000家或94%的7-Eleven商店接受支付宝付费，东马则是从本周三开始。

他说，比起大马，中国消费者在泰国7-Eleven商店，使用支付宝消费的次数高达5次。

他披露，在所有7-Eleven商店中，位于隆市的7-Eleven商店游客人数为最多，依次为巴生谷、柔州、槟城、浮罗交怡及马六甲。

“我们下一步计划，是希望所有成功集团旗下的公司都能接收支付宝付费。我们在全国共有超过5000家的分行，包括星巴克、温蒂汉堡（Wendy’s）、Kenny Rogers、BORDERS、COSWAY、RADIOSHACK、SINGER、U MOBILE、RASA UTARA、KRISPY KREME、成功时代广场室内游乐场等。”

他是在出席大马7-Eleven商店-支付宝流动钱包推介礼上，如是披露。出席者也包括蚂蚁金服国际事业部副总裁道格拉斯·费根、支付宝东南亚区域总经理张大勇、马来西亚支付宝区域主管Greta Gunawan、7-Eleven大马控股有限公司主席陈怀芬、首席执行员加里布朗、非独立执行董事陈有民、MOL GLobal公司首席执行员林崇杰、陈志远之女陈雪玲。

成功集团旗下酒店 将接受支付宝

陈志远说，不久的未来，中国游客也可在成功集团旗下的酒店使用支付宝付费，或使用支付宝向成功置地公司（BERJAYA LAND）订购公寓或房产。

他也希望今次的合作，能刺激我国经济，尤其在旅游领域。

“MOL GLobal公司是获得国家银行批准的第三方付款服務公司，以让大马商家也可通过支付宝进行非现金交易。”

格拉斯·费根指出，大马是世界首个参与电子世界贸易平台的国家，相信未来电子贸易将会逐年增长。

“访马的中国游客有逐年增长趋势，去年访马的中国游客人次也高达210万人，每年增长率高达30%，预计今年的中国游客人次也会升至300至350万人。”

他说，随着成功集团接受支付宝服务，将会惠及支付宝用户，并会进一步带动大马经济。