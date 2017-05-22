致力打造医药城 应确保槟民享廉宜药费 北马新闻

（槟州22日讯）行动党垄尾州议员杨顺兴在州议会上，吁请槟州政府在发展医药旅游及打造医药城之际，也不要忽略本地（槟城）人的福利，以确保本地人享有较便宜的医疗收费。

他认为外国病人与本地病人在私人专科医院的医疗收费不能划一，毕竟本地人有缴税，理应享有特定优待。他是于周一下午于州议会辩论环节指出，他并不反对槟州政府发展医药旅游及打造医药城，但他强调本地人应享有一定医疗优惠。

他曾接获选民投诉，本地人到私人医院医疗收费与外国病人的收费时同等，这对本地人来说是一种负担。根据槟医药旅游数据显示，前来槟州医药旅游的主要游客来自印尼，他们也是私人专科医院的首要经济来源，不过他认为外国人的医疗收费不能与本地人一致。

他认同槟政府打造医药城，能为槟州医药领域带来2000个就业机会，间接能让海外工作的相关专业人士回流槟城。

献议建升降横移式 机械停车位

槟岛寸土如金，车流量不断增加，停车位僧多粥少，杨顺兴建议地方政府在繁忙的商区规划出很好的停车位，如升降横移式机械停车位，提供更多停车位。

他说，由于停车位不够，再加上一些驾驶人士贪图方便，而随意在路边停放车子，常导致交通阻塞，尤其是车水路、乔治市市中心，而玻璃池滑还常出现双重停车现象。他认为地方政府可到国外考察，比如仿效澳洲限制停车时间，凡超时就提高停车收费。