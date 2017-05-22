押往太平法庭 李宗圣与助理延扣2天 北马新闻

(太平22日訊)“解救普通人”（JJPTR）创办人李宗圣及2名助理，今早被押往太平法庭申请延扣，推事批准3人延扣2天至本月23日。

3人穿上紫色囚衣，在今早8时20分，被押往太平法庭申请扣长扣留令。被押抵法庭时，并没有回避镜头。

副检察司沙法顿向法庭申请扣押4天，但3人的代表律师莫哈末苏克里及G.再也宾代求情，要求扣押2天，原因是他们从大山腳被押送到太平警局，期间—直与警方合作，而且，接着也将继续与警方合作。

推事沙丽花在听取双方说词后，允准李宗圣和两名助理延扣2天助查。

李宗圣等人是于昨晚约7时50分从威中押抵太平警局，并直接关进拘留室。今早8时20分，3人乘坐一辆警车抵达太平警局。

一直到上午11时07分，他们才从法庭扣留室被帶上法庭。期间，媒体被拒坐在法庭内，只好守候在庭外。下午2时，推事才作出宣布扣押3人两天。

太平警区主任哈利甘助理总监于昨日证实，太平一名华裔男子向甘文丁警局投报JJPTR，声称投资4700令吉出现问题，因此警方援引刑事法典第420条文(欺骗)展开调查。