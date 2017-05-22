【槟州立法议会】3方面探讨困境权益 郑雨周呈跨性别报告 北马新闻

丹绒武雅区州议员郑雨周表示，跨性别委员会已经完成一项报告，从三方面概括跨性别人士困境，并提出可行方案让各单位参考。

他透露，该委员会经过两年与各个政府及非政府组织探讨，并经过1年准备，才完成上述报告书，目的是希望为弱势的跨性别人士请命，希望社会能够关注这群人士的权益。

“报告书从健康医药、被警方延扣时的法律及隐私课题和社会友善方面探讨，列出他们面对的问题及可行方案。”

他是于周一，趁着槟州议会午休时间，移交上述报告书予槟妇女、家庭及社会发展委员会主席章瑛时，这么指出。

据知，有关报告提呈程序因被指不符合程序被驳回，因此，郑氏惟有在议会外，呈交给槟州首长、议长、相关部门的行政议员及反对党领袖。

他希望州政府秉持着开明态度探讨上述课题，并给予上述报告书一个法定地位，以便往后各单位处理跨性别人士课题时，有一个有价值的参考资料。

谢嘉平盼能带到决策层讨论

植物园区州议员谢嘉平透露，跨性别人士课题一直以来都是我国一项难以逾越的人权问题，他希望在跨性别委员会的努力下，有关问题能够带到决策层讨论。

马章武莫区州议员李凯伦说，跨性别人士在我国犹如被遗忘的一群人，得不到执政单位关心，而有关报告正是搜集这些人所面对的困境编撰成册，并提出可行方案让政府能够关注。

“我们希望跨性别人士的基本人权得到保障，让他们能够与其他人一样生活在这片土地。”