【槟州立法议会】抗议动议被驳回 槟反对党绑白丝带 北马新闻

绑上白丝带抗议“猫已死”，槟州议会反对党领袖拿督查哈拉揶揄槟州议会剥夺议员言论自由，错误引用州宪法否决“槟州首长必须停职”及“所有公务员及州级领袖一旦面对刑事控状，必须请假直至案件结束”的2项动议。

查哈拉是于周一上午，与其他3名巫统州议员，即法力、沙希旦及奥玛阿都哈密绑上白丝带，以抗议槟州议会驳回上述动议。

查哈拉表示，她是基于槟州人民的福祉提出涉及贪污案的首长必须停职的动议，但却被州议会否决，州议会此举已经犹如“封住”了民选代表的嘴巴，不让民选代表履行在州议会上所赋予的言论自由。

“州议会此举显示了所提倡的猫政府，能力、问责与透明度政策彻底死亡。”

槟州议员法力透露，第13（e）条文阐明公务员及领导者，一旦被定罪和被监禁不少过1年或被罚款不少过2000令吉，并且没有被特赦，他将失去议员资格；但这个条文与动议并没有直接关系，议会引用此条文来否决，是错误的。

他解释说，他们另一项动议，是针对所有公务员及领导人，包括槟州首长和10名行政议员，一旦面对法庭刑事控状时，必须请假或留薪停职，但却被议长以州宪法第13条文挡下。

他指出，议会所引用的条文，是对付已经被定罪者，但槟州反对党所提出的，只是要求被卷入案件的领袖，必须避嫌请假，等待事件厘清后才决定是否继续职务。