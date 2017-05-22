槟拉曼大学学院迎新日 不排除教育界有上线卓月圆：校方续提高警惕 北马新闻

（槟城22日讯）金钱游戏猖獗问题引起各界关注，高等教育学府也不例外，拉曼大学学院槟城分院主任卓月圆副教授表明，目前金钱游戏的魔爪还未伸到该校，但校方不会因此松懈。

她说，以JJPTR在其他大学内招揽学生和其他教授参与为例，校方不排除教育界内会有金钱游戏的上线，因此校方将继续提高警惕，防止职员及学生受骗。她在该学院迎新日后受询时如是表示。

被询及校方会如何防止学生自杀和受到霸凌的问题时，她指出该院会举行一系列的座谈会及工作坊，鼓励学生之间的互动，通过增进学生间的友情，来减低发生不愉快事故。她指出，该校向来都有为全体新生设立导师学生指导服务，校方会安排一小组学生予一名讲师，由讲师担任指导员观察学生的成绩及学院生活，并有须时给予指导。

她在该学院迎新日上致欢迎辞时也提醒新生们，随着科技完全融入人类的日常，社交媒体成为不少人的一部分，该管道被不法分子看上，利用来宣扬错误讯息，勾引民众参与非法活动如金钱游戏。她也提及蓝鲸自杀网络游戏。该游戏已经渗入我国，因此她呼吁学生们提高警惕，若发现有学生参与这游戏，须立即通知校方。

此外，她补充指有意报名修读该校的毕业生在本月29日前依然可以前来报读；该学院学生会会长张颖也在迎新日上致辞。