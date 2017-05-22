筹10万维修基金 槟华堂27日起自驾游泰 北马新闻

（槟城22日讯）槟州华人大会堂培训组、经贸组、联络组联合槟城福商公会、槟城潮商公会订于5月27至29日，主办泰国3天2夜慈善亲子自驾欢乐游，并计划筹募10万令吉充作华堂大厦装修基金。

华堂培训组主任准拿督王益辉表示，车队限定30辆车，当前已有24辆，报名费为成人950令吉，孩童(12岁以下)650令吉，每辆车200令吉，包括吃住(出海另付)。

他续称，华堂的升降机运作至今已逾20年，非但设计不合时宜，机件也难免出现老化现象，因此执委会决定优化升降机，全面现代化电梯系统，保障资量与安全。他指出，这项活动的主办一方面联系华堂与属下团体会员的关系，也借此筹募部分维修经费，所有捐款将点滴归公，欢乐游不会动用乐捐款项，此外所有盈余也归基金用途。

他吁请善心人士慷慨资助该堂这项维修基金。出席记者会者，包括华堂副总务郑汉荣、经贸组副主任张汉川、福商公会署理主席拿督陈来福、华堂培训组督导兼副主席郑荣兴、赞助商代表兼华堂副财政王荣辉、华堂联络组主任邱显昌医生、经贸组副主任王健贤、财政黄长和、潮商公会总务郑碧莲、华堂联络组副主任陈剑豪及经贸组主任郑文胜。