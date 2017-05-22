名英祠爱情巷产业欠税被充公 林冠英：归还程序进行中 北马新闻

（槟城22日讯）针对槟州各姓氏宗联委向州政府索讨名英祠爱情巷产业事件，槟州首长林冠英回应归还产业程序在进行中，他也对宗联委指责深感愕然，因为州政府是要协助却反被针对，至于双方是否会面，他指有待宗联委“冷静”后再作打算。

槟州各姓氏宗联委除了要索回爱情巷的产业，其主席张威如也批评林冠英处理此事有失公信力。对此，林冠英召开记者会时强调，现在不想跟宗联委针锋相对，待他们先冷静一下。他认为不管做生意还是处理州政府事务，都是要冷静处理。

他强调，名英祠爱情巷产业是因欠税而被充公。州政府在有关事件上，其实是在给宗联委开出了“新例”，新例固名思议就是开出新政策，势必要耗费一些时间，处理归还程序，但双方交换文件才不过1年，根本不算“太久”。

他解释，一般产业被充公，除非是特别投资，不然州政府可通过公开招标出售被充公产业。同时，州政府会优先处理原业主的申请，但业主则需缴付产业地价的70%费用。

“但在爱情巷产业这事上，宗联委不用给70%地价。这是新例，当然要耗一些时间，现在也不久啊，又不是10年、20年，或像统考的最后一里路，讲了50年都是不完。我真不明白，为何他们要这样讲。”

他说，宗联委的是次申请除要通过一些程序，宗联委也必须缴还拖欠的门牌税、文件费和巩固现下建筑物的费用。

庙会拨款60万史上最高

林冠英也针对宗联委提出的庙会主办权事项回应，没有一个州政府能做到如槟州政府般（好）了，除了今年的庙会拨款高达60万令吉，并是史上最高一次，但却还要给人“指指点点”

他在媒体询及，宗联委说会公开提及此事，是因宗联委多次致函首长办公室要求会面商谈，但不得回应时，林冠英没有正面回应，反问宗联委为何不联络其他人，如地方政府委员会主席曹观友，抑或其政治秘书黄汉伟。

“无论如何，他们为何不联络其他人，我不要去猜测。先让他们冷静，让他们冷静后再作打算。”

记者同时追问，其提及的新例是否是如宗联委所言，州政府是以拖欠宗联委的2016年庙会的7万令吉拨款，抵消欠税时，林冠英说不能以产业课题与庙会混为一谈。“庙会的是庙会的，两个没有关系，不要针对与产业不相关事件。”

他也吁请宗联委应在适当时候，缴交稽查后的账目报告。“我们需要他们交上账目，这是稽查需求。不然，又被人说账目不清。这是60万不是6万，这账目要一清二楚。”

黄汉伟：拨款翻倍仍受指责

槟首长林冠英政治秘书黄汉伟为州政府被宗联委指责感不值，强调过去庙会拨款只有20万令吉，2017年拨款已翻2至3倍，但州政府仍备受指责，令人遗憾。

“我于2009年至2013年代表州政府任庙会主席。当时承办的青联会，一般上在5或6月就会交稽查后的账目报告给州政府，并在7或8月启动明年活动。”

他也补充，或许之前的承办单位是青联委，所以宗联委不懂需先交稽查报告。