【槟宗联委拜会槟华堂】许廷炎：带动槟传统文化 吁让民间组织办庙会 北马新闻

（槟城22日讯）槟州华人大会堂全力支持槟各姓氏宗祠联委会续办槟州庙会，呼吁州政府支持民间非营利组织办的各种传统华人文化活动，遏阻政治人物从中插手分利。

槟各姓氏宗祠联委会主席张威如、署理主席杨清辉、副主席林民利、黄润平及总务林春煌一行人，周一中午拜会槟州华人大会堂执委，进行交流槟州庙会问题，华堂主席拿督许廷炎等执委，如此表示。

对此，许廷炎表态华堂向来支持民间非营利团体办庙会及其它华族文化活动，也肯定槟各姓氏宗祠联委会过去办槟州庙会的成绩和贡献。许廷炎希望槟州政府能够在背后大力支持槟州庙会，带动槟州传统华人文化。

华堂署理主席丹斯里陈坤海说，庙会是华人传统活动，应让华社去办，政府应在背后支持，政治人物不应企图从中得到私利。华堂副主席郑荣兴也说，让文化归文化，槟州政府应尊重各族文化，放手让民间非营利组织的槟各姓氏宗祠联委会续办庙会活动。

针对首长于今日上午指出被州政府充公的爱情巷名英祠产业程序还在进行中，它还拖欠一大笔未缴税的账目，张威如表示要等到看完整篇报道之后再做出回应。