国阵海报网上被篡改 马华沈耀权报案 北马新闻

(北海22日讯) 马华槟州联委会组织秘书兼峇眼区会秘书陈诠峰博士炮轰行动党根本就是恶性难除，不管其国会反对党领袖林吉祥如何自信，承诺戒除谎言仇恨政治手段，但不到48小时党员就立即破功篡改国阵海报，这说明谎言、仇恨和恐惧与行动党根本就是等号！

他是针对林吉祥在记者面前宣称该党的领袖发誓，在来届大选竞选期间，包括备战往后大选期间，戒除谎言、仇恨和恐惧的政治手段。然而不到48小时，其党员就已经按耐不住本性，开始在社交网站上发布已经被篡改的国阵在槟州威中诗布朗再也主办的人民讲座原版海报，把伊党党徽加入海报中，跟国阵成员党同列其中，试图污蔑国阵成员党跟伊党同台演讲，借此谎称国阵将接纳伊党成为成员党之一。

陈诠峰：火箭转移焦点

他表示，行动党为了转移他们在盟党中的无能，唯有把焦点转移至马华，希望借由捏造谎言和抹黑的政治手段来掩饰本身不当家不当权的事实。

陈诠峰说，他们已就此事据情向警方及多媒体（MCMC)报案，并希望警方介入调查发布的黑手。

“因为知道伊党是毒药，所以故意使这招来企图攻击马华民政”。

马华是通过峇眼马华财政沈耀权周一到警局报案，沈耀权告诉记者他本人是在周日晚上11时左右在脸书发现到一个志名Aik Kean Ang的贴文，里面的讲座会海报已被篡改，在海报的下面加上了伊党的标志，而且还加多一行字眼。他说，除了在行动党的官方网站以及个人网页也都发布了至少7个。

他说，该演讲会是国阵的活动，实际上是由巫统主催，海报只是放成员党的标志而已，却被有心人篡改，企图摸黑国阵与伊党勾结，让人们以为伊党和国阵在一起。

槟伊党声明毫无关系

针对这起事件，伊党槟州主席莫哈末法兹表示该海报和伊党完全没有关系，他强调该党并未指示或允许槟州伊党领袖参与这项讲座和主讲。