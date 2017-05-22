印尼棉兰《讯报》创刊10周年晚宴 社长林荣胜：完成不可能任务

（棉兰22日讯）印尼办中文报不容易，尤其在封闭30年无法接触中文，从2000年才重新开放，接受中文的国家，印尼棉兰《讯报》就是在这样的环境下风雨中成长的中文报，21日正是《讯报》创刊第10年。

棉兰《讯报》社长林荣胜是该报创报人，他因为对中华文化的热爱及热诚，也衷心希望更多印尼华裔接触中文，因而开始担起了办报的重任，2007年5月21日为创刊号，昨天（21日）正式步入10周年。

林荣胜在《讯报》10周年晚宴当中，在致词中提出，回顾10年，看到《讯报》的一天天的成长，所付出的代价是艰辛的，这是一个不可能的任务，特别是在印尼特殊的环境里，除了传达资讯的任务之外，更重要的是要传播及弘扬华文的薪火，这个任务非常沉重，但该报把它挑了起来，承担这个责任。

“10年后的今天，看到更多人重视华文，学习华文，阅读华文，我们的艰辛是有收获的，在印尼多元文化的社会里，我们有了一席之地。”

他说，在印尼办华文报和其他地区的感受是不同的，印尼有不同的环境，分散的读者群，缺乏本地的华文编采人才，这其实是一个困境。

“面对困境就是要去突破困境，创造机会，把‘不可能的任务’变成可能，这就需要有一番的决心，有一番的毅力，要勇往直前。”

他相信播下的种子总有收获的一天，所定下的理想总有一天会实现，《讯报》会继续迎接未来的10年。

棉兰《讯报》10周年晚宴共宴开百席，千人出席晚宴，当地闻商名流及政要，印尼国内及国外主要媒体也受邀出席，棉兰市长东姑祖米艾尔迪是会上主宾之一；出席嘉宾包括中国驻棉兰总领馆宋耀进副总领事、张洪副总领事、新加坡驻棉兰领事Mark刘领事等等。

值得一提的是，《光华日报》是受邀媒体的上宾。其他国外媒体包括中国广州南方日报、环球商系媒体中心等等。

《光华日报》协助《讯报》办报

林荣胜说，《光华日报》是陪伴《讯报》长大的主要合作伙办，《讯报》在《光华》给予许多的协助下，才能完成创刊。

他说，在起初的创刊过程中，因为缺乏经验，令他有些不知所措，虽然万事都具备了，但还是缺乏了编辑上的经验，因而一年的时间还是出不了报纸，直到光华日报的协助后，认识了编版的过程，才能完成报纸正式创刊。

林荣胜于中午带领海外媒体、《光华日报》及为晚宴演出的“中国梦·丝路东盟行演说艺术团”团员参观《讯报》总社时，这么指出。

他说，在《讯报》创刊后，《光华》除了教导编辑们如何编版的工作，同时每天也提供4至5版的版位给《讯报》，直到该报的编辑开始熟悉为止。

他感激《光华日报》的协助下，令《讯报》顺利走到了10年光景。