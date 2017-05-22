崩盘还招揽新线 7人报警吁别受骗 北马新闻

（槟城22日讯）崩盘了还硬要招揽新线，7名参与金钱游戏者齐报警，呼吁民众别再受骗！

“投资LIVECOIN（利物币）反赔上儿子洗肾费”案件曝光后，相关LIVECOIN金钱游戏公司的事件陆续浮出台面。这回有会员爆料，该公司崩盘1个月后，依旧有上线继续在招收新下线，扬言该盘绝不会倒，其中7名该公司的参与者，于周一就集体到槟城百大年警局报案。他们希望能引起公众关注，别再受骗。

负责聚集这些投资者的协调员阿健（Ken）表示，虽然在几天前已有同僚在北海召开记者会透露，LIVECOIN 崩盘后发生很多问题，但至今竟然还有人继续找下线。他透露，外国确实有一个网站LIVECOIN.NET，提供民众平台买卖虚拟货币，但事实上与LIVECOIN 没有关系。

他说，LIVECOIN 强调和 LIVECOIN.NET 网站有合作关系来增加投资者信心；而LIVECOIN 的网站 LIVECOIN.TOP,也和 LIVECOIN.NET 相似，但其实操作模式不同。会员被告知最低投资是1个台（390令吉），每一台可在每两个星期生出值70令吉的虚拟货币，而会员再将这些货币卖予上线即可。

他指，该公司领导在上个月暗中修改营运模式，不再收取LIVECOIN 虚拟货币，并咬定指公司是通过把虚拟货币转给新人来套现，较后更把一些玩家升级为负责人，要求下线向负责人要钱，自己逃避责任。

虽然他不是会员，但他有好友是上线，现在被其他投资者追债，并要协助会员们讨回公道，而他也亲自联络了“原来是这样”脸书版主寻求意见，从那里得知该金钱游戏的领导是位名为Benn Wong的人士。

记者搜查发现，LIVECOIN.NET是于2013年，由一家英国私人公司所创立，是一个让民众可以自由交易虚拟货币的平台，同时有提供以法定货币交易虚拟货币的服务。