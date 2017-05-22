LV模特儿45kg被嫌太胖！偷吃早餐被炒鱿鱼！

丹麦一名体重不足45公斤，拥有24吋小蛮腰的模特儿霍尔，日前原订为路易威登（LV）在日本京都走秀，却被嫌肚子太凸脸太肿，因此她被要求24小时内只喝水，霍尔饿到受不了，吃了一份早餐后，就遭到取消走秀的处分。

霍尔在社交媒体Instagram指控此事，她表示秀场助理谢瓦尔认为她太胖了，因此对她进行饮食控制。

霍尔在隔天早上6时30分忍不住飢饿，吃了一点点早餐，却被谢瓦尔发现吃完东西的餐盘。

谢瓦尔当时似乎没有表示甚麽，但直到晚间7时，霍尔接到丹麦经纪人打来的电话，原来她已经被取消走秀。

霍耶稍后又在脸书解释，她数周前先在巴黎试装，当时她“不是处于最瘦的走秀状态”，但“很高兴得知LV仍愿意请我走秀”。

她抵达日本时，已比在巴黎试装时还瘦，但在日本试装时，被告知“未来24小时只能喝水”。

她说，当晚LV为所有模特儿安排了高档晚餐与卡拉OK，但她因“不想在嫌我胖的女人面前进食”，于是待在酒店躺在床上，半夜2时饿到醒来，撑到6时半开始供应早餐时才下楼用餐，“吃最少的份量”；谢瓦尔到餐厅时，她的盘子已被收走，但仍被谢瓦尔发现她吃了早餐。

霍尔感叹，还好她已经是个20岁的女子，不再是15岁懵懵懂懂的少女，知道自己要的是甚麽，而不是变成一个病态的瘦子。

不过，选秀公司事后否认曾要求霍耶不准进食，称只是要求所有模特儿喝水而非含咖啡因或酒精的饮品。

秀场指导布洛考（ Ashley Brokaw）更表示，不可能要求模特儿24小时不能进食，“这样要怎麽走伸展台？”