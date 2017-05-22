遭税收局追讨4.76亿税款 万能以法律行动应付 经济新闻

（吉隆坡22日讯）万能有限公司（MAGNUM，3859，贸易服务组）及子公司万能控股私人有限公司（MHSB）遭到内陆税收局（IRB）通知，须总共缴付4亿7647万令吉的税务欠款与罚款。

万能致函大马交易所说：“税务局局长（DGIR）已下令我们支付2008年和2011-2015年度合共2271万令吉的税务欠款与罚款。”

与此同时，MHSB还被勒令支付4亿5375万令吉的税务欠款与罚款。

今次万能遭到罚款通知，主要是由下列数个原因所引起。

首先，IRB不允许MHSB在2008年将万能机构有限公司进行选择性资本回退和私有化过程中，在所缴付的税务中扣除利息开支和债券股利息支出。

此外，IRB也不允许万能在投资中扣除利息开支。

万能称：“在咨询律师后，董事局认为有合理理由挑战DGIR提出评估通知的有效性和处罚方法。”

它补充：“在解决这一问题前，我们将不会有任何迫切的财务影响，因为我们在支付罚款一事上坚持自己的立场。”

受非法万字票打击 首季净利大跌逾半

另一方面，万能在截至2017年3月31日止第一财季的净利为3057万令吉，较去年同期下降55.6％，主要是博彩销售额较低，而派彩比率则较高。

这标志着4年来第一季度，董事局没有建议派发任何股息。

该集团在向大马交易所提交的一份文件中表示，较低的博彩业务销售额将其收入从去年同期的7亿5256万令吉减少至6亿9708万令吉。

上述季度的字票销售收入为6亿9710万令吉，较去年同期下降7.4％或5550万令吉。

它将今次较差的业绩，归咎于来自非法业者的激烈竞争、消费支出疲弱，以及第一季度少了一次开彩活动。

由于销售额较低以及派彩比率较高，该家万字票经营商的税前利润按年从9970万令吉暴降至4490万令吉。

万能指出，其“投资控股及其它部门”在刚结束的季度中录得顺差，主要是投资合理价值上升，而去年同期投资合理价值则减少。

展望未来，该集团透露，董事局预计，随着非法万字票活动持续蓬勃发展并影响其市场份额；加上生活成本上涨，人民可支配收入下降，这将使我们的博彩收入温和增长。

“尽管如此，它将会继续推行各种营销策略和产品创新，以减少销售下滑。”

股价一度暴跌13.81%

此外，继子公司万能控股获内陆税收局发出报税通知书，并追讨合共4亿7647万令吉的税款后，万能的股价今早一度暴跌13.81%或29仙至1.81令吉。

闭市时，该股挫22仙或10.48%至1.88令吉，成交量达2245万5300股。