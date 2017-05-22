最高冲向74.5仙 CabNet亮丽登场 经济新闻

（吉隆坡22日讯）建筑管理方案供应商CabNet控股有限公司（CABNET，0191，创业板）周一在马来西亚交易所创业板上市，开市时以68仙亮丽登场。

68仙是较56仙发售价溢价12仙。随后CabNet的股价冲向最高74.5仙，上涨18.5仙。

闭市时，该股报71仙起15仙或26.79%，最低67.5仙，成交量达2457万4500股，排在第22大热门股。

CabNet的IPO涉及发行2100万股，其中向公众发售700万股股票，私下配售1000万股，以及向符合条件的董事和员工发售400万股。而公众组超额认购48.32倍。

据独立非执行董事长拿督陈国煌发布新闻表示，集团在IPO之后，将增加其在柔佛市场的地位。并计划在柔佛州以外寻求更多项目。

报道称，集团所筹集总资金中的44.7％，或526万令吉即将充作营运资金，以及购买包括超低压（ELV）系统，结构化工程和工艺技术服务项目的设备组件。

CabNet的楼宇管理方案包括结构化工程和ELV系统以及工艺技术服务。