令吉兑美元晋至4.3030

（吉隆坡22日讯）随着上周五公布我国今年首季经济增长，加上有望恢复泛太平洋伙伴关系协议等利好因素后，今日令吉兑美元汇价延续上周涨势。

收市时，令吉兑美元报4.3030/3060美元，较上周五闭市价4.3180/3230升值。

大马经济在首季度录得5.6％的强劲增长，较去年同期的4.1％为高，是两年来最快的增幅。

国家银行行长拿督斯里穆罕默德依布拉欣于上周五说，首季表现出色，主要是受到强劲的国内需求、出口上扬和制造业活动上升所推动。

与此同时，其余11个TPP国家同意在没有美国参与的情况下，通过由该11国的亚太经合组织（APEC）贸易部长在上周末于河内举行会议之后，继续维持其最有雄心的自由贸易协定。

国际贸易和工业部长拿督斯里慕斯达法说，成员国一致承诺，保持贸易自由化和区域一体化的势头。

此外，令吉兑其他主要货币也走高。

令吉兑新加坡元从上个交易日的3.1056/1114晋至3.1013/1054，兑每百日圆由前期的3.8723/8782上调至3.8627/8671，以及兑英镑从上周五的5.6177/6247走高至5.5917/5974。

然而，令吉兑欧元由之前的4.8176/8245稍贬至4.8189/8240。

另一方面，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.8673人民币、1欧元兑7.7041人民币、100日圆兑6.1816人民币、1港元兑0.88224人民币、1英镑兑8.9505人民币、1澳洲元兑5.1224人民币、1纽西兰元兑4.7657人民币、1新加坡元兑4.9609人民币、1瑞士法郎兑7.0691人民币、1加拿大元兑5.0898人民币、1人民币兑0.62813令吉、1人民币兑8.2773俄罗斯卢布、1人民币兑1.9209南非兰特、1人民币兑162.64韩圜、1人民币兑0.53391阿联酋迪拉姆、1人民币兑0.54517沙地里亚尔、1人民币兑40.0249匈牙利福林、1人民币兑0.54455波兰兹罗提、1人民币兑0.9661丹麦克朗、1人民币兑1.2688瑞典克朗、1人民币兑1.2181挪威克朗、1人民币兑0.52095土耳其里拉，以及1人民币兑2.7216墨西哥比索。