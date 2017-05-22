首季净利飙升120% 国油化学营收晋至47亿 经济新闻

（吉隆坡22日讯）由于产量、销量和产品售价增加，带动营业额增长，国油化学集团有限公司（PCHEM，5183，工业产品组）首季净利按年飙升120%至13亿令吉。

国油化学主要生产烯烃、化肥和甲醇等化工产品。

该集团通过大马交易所发布文告指出，首季净利大幅飙涨至13亿令吉，上一财政年仅净赚5亿9200万令吉；营业额也从上财年的31亿5000万令吉，劲扬至本财年首季的47亿令吉。

“基于厂房的可靠性提高，外加原料供应量增加，本集团当季实现了卓越的营运绩效，厂房使用率也提高到99%，相比上财年同季的92%。

“有鉴于此，产量和销量双双走高。整体平均产品售价按年大幅上涨，涨幅达22%。在销量增加、售价提高和美元走挺的带动下，本集团的营业额也劲扬49%或15亿令吉至47亿令吉。”

展望未来，国油化学预计，其营运表现将受到原油价格和厂房使用率等因素所影响。

“我们的厂房使用率取决于厂房维修活动、原料供应及水电供应充足与否。本集团将会继续展开业务卓越计划及与供应商保持良好关系，以维持厂房使用率在业界标准水平，即便略低于2016年的水平（因法定周转率较高）。”