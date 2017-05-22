摩纳哥有信心留住主教练及核心阵容 体育新闻

（巴黎22日综合电）经历了一个伟大的赛季之后，新科法甲冠军摩纳哥面临从主帅到球员被其他豪门球队挖墙脚的挑战。对此球会副主席瓦西里耶夫21日在接受采访时表示，有信心与主教练雅尔丁签订一份长约，夺冠框架中的大部份球员也将得以保留。

20日结束的法甲联赛中，摩纳哥以8分优势力压巴黎圣日曼，自2000年后首次获得联赛冠军，107粒联赛进球印证了其超强的进攻火力。在雅尔丁的带领下，摩纳哥还闯入欧冠联赛半决赛、法国联赛杯决赛以及法国杯半决赛。

现年42岁的雅尔丁与摩纳哥的现有合同至2019年到期，然而如此惊艳的赛季过后，雅尔丁已被多支球队认为是新任主帅的合适人选。

本赛季摩纳哥各项赛事总共奉献155粒进球。其中18岁新星姆巴佩以及此前因伤在英超郁郁不得志的法尔考功不可没，姆巴佩共打入26球，法尔考以30球成为队内射手王，摩纳哥同样有信心将两人留在阵中。

“我们会努力与大多数球员完成续约，将他们留在队中。”瓦西里耶夫说。

不过外界分析，摩纳哥很可能卖掉三名中场球员贝-席尔瓦、法比尼奥与巴卡约科中的两人。