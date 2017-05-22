涉拥值逾万私烟 杂货店东罚11万 北马新闻

（双溪大年22日讯）涉嫌拥有价值1万1448令吉走私香烟，30岁杂货店东主周一上午被双溪大年推事庭宣判罪成，被罚款11万4488令吉或坐牢18个月。

被告阿末沙祖安阿都哈林（30岁）被提控于今年5月22日上午11时，在知甘峇都斯迪雅布迪花园一间杂货店拥有12种总共14万7920支各款牌走私香烟，价值约1万1448令吉，双溪大年关税局执法人员在接获情报后于上述日期展开突击及逮捕行动，将被告押返协助调查。

被告是在抵触1967年关税局法令第135（1）（III）条文，在此法令下罪成者，将面对最少10倍及最高20倍被充公货物价格，或监禁3年，或两者兼施。

此案是由吉打关税局副主任（提控组）莫哈末里达乌丁主控，被告向推事求情时表示家庭负担沉重，68岁母亲又上肾病需要家人看顾，因此向法庭要求罚款，推事莫哈末法立阿都拉迪夫在聆听案情后宣判被告必须缴交11万4488令吉罚款，或坐牢18个月取代，被告较后在家人协助缴清罚款后重获自由。

哭一方面，双溪大年关税局主任苏克里指出，该局将在明天及后天再将3名涉及私烟嫌犯提控上庭。#