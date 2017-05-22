疑酗酒争执 警局局长枪毙怀孕女友 国内新闻

（吉隆坡22日讯）疑酗酒发生争执后以配枪射毙怀孕女友的警局局长，已在事发后6小时被警方逮捕。

砂拉越警察总监拿督马兹兰曼梳指出，对方是在周日晚上9时35分於古晋马当再也一家超市被捕。警方目前还在调查杀人动机。

事发於古晋西连镇（Serian）的甘榜卡开一住家单位，30余岁的嫌犯为当地布拉甲警局局长，被指酗酒成性，事发时与33岁的西蒂娜迪拉阿都拉女友发生争执，不甘遭指责，一怒之下拿起配枪行凶，造成已怀孕女友一尸两命的惨剧。

事发后，嫌犯被指驾驶其白色国产轿车逃逸现场。唯事后6小时束手就擒。

马兹兰指出，警方目前将重点放在死者与嫌犯的私人关系。不过他没有说明警方是否已起回涉案的配枪。

不过消息说，警方在行动中已起获干案配枪及子弹。对方也在较后被带至西连镇警局。

据了解，死者是在事发前一晚因为嫌犯再次酗酒屡劝不听与对方起争执，一气之下回返其甘榜老家，嫌犯在事发当天持枪上门，进门后便开枪。布拉甲警区主任美拉副警监向媒体说，嫌犯向来表现良好，未有任何异样。#