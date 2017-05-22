姐姐妹妹站起来！ 嘉雯抗德拒连败 体育新闻

(黄金海岸22日综合电)国羽将在周二上午10时进行的苏迪曼杯羽球赛C组赛中对垒德国队，若想要避免遭遇另一个尴尬的落败，姐姐妹妹必需站起来，全力抢分。

2013年吉隆坡苏迪曼杯，大马曾在小组赛以2比3不敌德国，李宗伟和吴蔚昇/林钦华顺利拿下两分，但陈炳顺/吴柳萤、郑清忆和温可微/许嘉雯却输掉了比赛，导致国羽在主场以2连败止步小组赛。

不希望历史重演

许嘉雯不希望重演历史，“我们将在第一场比赛对抗德国。4年前，我们和他们打过比赛，我和温可微没有拿下最后一分。最终，我们无法打入8强。”

许嘉雯接着说：“事实上，我和温可微不曾在苏迪曼杯取胜。我们也在两年前(中国东莞)输掉所有比赛。我们希望终结连败。”

大马羽球女单教练罗尼也希望女单球员吴堇溦和谢抒芽能在本届赛会挺身而出；过去两届盛会，女单球员也没有拿下任何分数。

罗尼说：“德国的排名低于我们，日本则在我们组中排名较高，但我们希望球员能赢得所有比赛。吴堇溦和谢抒芽现在都处于最好的状态，我们希望她们能通过赢球来挽回我国女单的一些尊严。”

对手首仗输日本

德国队在周日的小组赛中以1比4输给实力更强的日本队，他们仅依靠祖贝勒拿下男单的分数，男双、女双、女单都不是日本的对手，直落两局输球，只有混双打满了3局才落败。

在日本队这次的苏迪曼杯比赛名单中，女子比赛是她们的优势项目，而男单则是他们的弱项，日本队主教练朴柱奉对此说，这正好可以多给年轻人机会，让他们多体会大赛的感觉。

朴柱奉冲击冠军

对于中国队，日本主教练朴柱奉也坦言与这次的中国队比赛会多很多机会，“最大对手还是中国，但他们没上次那么强，还是有些强点比如男单和双打，但我们会尝试击败他们，尝试冲击冠军。”

林丹：目前困难多压力大

与香港队的比赛，中国队凭男双、女单和男单的胜利早早锁定胜局，尽管第五场的混双在先胜一局的情况下被逆转，但中国队仍以4比1战胜对手。为球队拿下制胜分的林丹表示，尽管队伍目前很困难，但他们还是会力争最好的成绩。

林丹赛后说，又回到了以前参加团体赛那种冲击冠军的状态。“以前大家参加比赛是‘冲’，当连续拿了两届或三届(冠军)后，大家就要去卫冕，当然现在的优势没有以前那么牢固，不过每位队员还是会全力以赴去冲击冠军。”

林丹坦言，由于人员调整变化，目前队伍面临很多困难，但外界对队伍的要求和期望是不变的，所以压力比较大，“现在无论内部出现多大的压力和困难，作为选手的我们会全力打好每次比赛，拿出自己最好的竞技状态。”

中国羽球队的第二个小组赛对手将是泰国队，比赛将于大马时间5月24日上午10时进行。

丹麦靠混双男单双制胜 阿薛森避谈中国

苏迪曼杯羽球赛周一展开第二日角逐，“寒带龙”丹麦对以总比分4比1战胜印度，迎来小组赛开门红。

丹麦队在本场D组赛依靠混双、男单和男双项目锁定胜利。第一场混双赛，虽然佐金尼尔森/克丽斯蒂娜佩德森打满了3局，但他们还是最终的赢家，以21比15、16比21、21比17击退沙威塞拉治/阿丝维妮，为丹麦队先拔头筹。

阿薛森和波伊/摩根森都拒绝爆冷，皆以两局直落速胜阿斋尔阿斋尔马奴/雷迪。丹麦女单丽妮不是里约奥运银牌辛杜的对手，以18比21、6比21落败，让丹麦吞下第一败。最后一战，朱儿/克丽斯蒂娜佩德森2比1逆转擒下阿丝维妮/茜姬。

不少人认为，本届赛会丹麦队是中国队力争卫冕之路上的最大对手。阿薛森是否也这样认为呢？聪慧的他避开这个问题，说道：“我们把注意力放在下一场比赛，所以还没想那么多、那么远，我们都希望队伍能有好的表现。”

韩国反败为胜

B组周日进行首场小组赛，韩国反败为胜以总比分4比1战胜俄罗斯队。俄罗斯仅靠2016赛季全英公开赛冠军伊万诺夫/索佐诺夫取分，男女单、女双和混双都不是全奕陈、成池铉、郑景银/金荷娜和崔松圭/蔡侑玎的对手，直落四败开门黑。

最嫩选手：偶像宗伟是传奇

来自大溪地队的15岁少年比奥博伊斯是本届苏迪曼杯赛中年龄最小的运动员。在第3级别的小组赛中，大溪地0比5负斯洛伐克。第二盘男单比赛，比奥博伊斯迎来苏杯首秀。值得一提的是，这是大溪地队第一次参加苏杯。

比奥博伊斯兼项男单和男双比赛，但都没办法拿分。擅长法语的他只会一点英语。“我在场上是有点紧张，因为这是我第一次参加苏迪曼杯。当知道能参加这项赛事时，我十分兴奋，简直不敢相信。”

谁是他最欣赏的羽球运动员呢？“我的偶像是李宗伟，他是羽球界的传奇。我哥哥很欣赏李宗伟，我也很欣赏李宗伟。”