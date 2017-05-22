下季再见！ 切尔西30胜创英超纪录 体育新闻

（伦敦22日综合电）2016/17赛季英超联赛落幕，冠军切尔西取得30场胜利创新纪录，阿仙纳近20个赛季以年来首次无缘欧冠比赛。

意大利名帅孔蒂在英超首个赛季大获成功，他还会在大马时间下周日凌晨与阿仙纳争夺英足总杯。蓝军以30胜3平5负的佳绩拿到93个积分力压群雄，近三个赛季以来第二次问鼎联赛冠军。

孔蒂3个月最佳第一帅

英超的10月、11月、12月最佳教练均颁给了孔蒂，意味这位意大利人成为英超历史首位连续3次夺得该奖项的主教练，此前弗古森、温格和穆里尼奥等名帅都无法办到。切尔西门将库尔图瓦则成为零封王（16场）。

切尔西、亚军托登汉热刺和季军曼市获下赛季欧冠小组赛资格，第4名利物浦获参加欧冠附加赛。第5名阿仙纳和第6名曼联征战下赛季欧联小组赛，第7名埃维顿参加欧联第三轮入选赛。惟曼联有望以欧联杯冠军身份挺进下赛季欧冠，红魔将于大马时间5月25日凌晨与阿积士争欧联杯冠军。

如果红魔成功直接进入下赛季欧冠小组赛，英超将自2005/06赛季以来首次有5支球队征战欧冠联赛。

热刺以86分屈居联赛第二，创造了54年来在顶级联赛的最佳排名，他们今季也向主场白鹿巷球场告别。

热刺输最少凯恩孙兴民耀眼

波切蒂诺执教的热刺青年军让人眼前一亮，延续了上一赛季的好成绩，26胜8平4负，输场最少。他们也在英超联赛20年来首次最终名次力压北伦敦死敌阿仙纳，其前锋哈里·凯恩以29球夺得金靴。热刺的韩国球星孙兴民则当选最多次月度最佳球员（2次）。

高开低走的曼市最后阶段觉醒，瓜迪奥拉的球队最终获得季军，确保了一个欧冠直接参赛名额。德布劳内18次助攻，成为赛季助攻王。然而，这也是瓜帅执教生涯中成绩最差一次，四大皆空。

利物浦得第4名，红军自2014/15赛季以来首次重返欧冠联赛。利物浦今季有“持强扶弱”的特色，但在争四的关键时刻坚持到最后，主帅克洛普总算没让球迷大失所望。

67岁的温格去年杪执教阿仙纳满20年，但枪手度过令人失望的赛季，虽然季末的连胜一度让球队重燃争四希望，最终仅第五名，足总杯冠军将是温格今季的最大目标。

温格穆里尼奥同是沦落人

阿仙纳自1995/96赛季首次无缘联赛前四名。比赛结束后，球员绕场一周向球迷致意，但温格一直站在场边，面无表情。

穆里尼奥执教的曼联同样表现令人失望，和局过多令红魔无缘跻身前五。

赫尔、米德斯堡和逊德兰都提前降级。上一次逊德兰告别英超联赛是10年以前。米德斯堡作为上赛季的英冠亚军，本赛季在英超联赛仅收获5场胜利，是今年英超联赛胜场最少的球队。葡萄牙人马尔科·席尔瓦的魔力并没能帮助“老虎”赫尔起死回生。

英冠冠军纽卡索和亚军布莱顿升级，“喜鹊”在最后三轮联赛中戏剧性的逆转布莱顿问鼎英冠冠军。“海鸥”布莱顿在队史上首次征战英超联赛。最后一个升级名额将在5月29口日晚产生，哈德斯菲尔德和里汀将在温布利展开争夺最后的升级门票。

“队长传承” 向特里致敬

切尔西队长特里的“告别”仪式非常特别。第26分钟，孔蒂用卡希尔换下特里，这是因为26号是特里球衣号码。孔蒂选择用副队长卡希尔换下特里，也是一种队长的传承，这是向特里致敬的方式！

特里微笑着向场边走去，将队长袖标交给卡希尔，切尔西队员站成两列，送别队长，而这时候全场切尔西球迷起立鼓掌，老板阿布也起身鼓掌。

赛后，史丹福球场内举行了盛大的颁奖仪式，特里发表了令全场激动的感言，这是他第五次在切尔西赢得联赛冠军。

孔蒂要英足总杯 但看好枪手

孔蒂赛后表明要赢得英足总杯，虽然对手“枪手”阿仙纳肯定拼了命！

展望足总杯决赛，他说道：“如果能够赢得足总杯，这将让我们本赛季的表现变得更美妙。我们必须找到正确的动力，因为我们和阿仙纳处于同一水平。我们在首战0比3输给阿仙纳，随后我们3比1击败他们。现在我们有机会和阿仙纳进行第3次较量。对我们而言，这是赢得双冠的机会。”

“如果你们问我谁是夺冠热门，我会说阿仙纳，因为这场比赛是他们这赛季仅剩的救命稻草，他们必须赢。比赛将非常困难，最重要的是，他们在多年后首次无缘欧冠。我不是在谈论战术，我谈论的是动力。”

3料足球先生 坎特写新史

切尔西后腰坎特成为3料足球先生，继PFA和FWA后当选英超最佳球员。

他也是英超史上首位连续两赛季代表不同球队上阵并夺冠的球员。去年，坎特帮助列斯特奇迹般地赢得英超联赛冠军，本赛季这位26岁的切尔西中场又为蓝军立汗马功劳。

坎特说：“赢得英超赛季最佳球员对我来说是极大荣幸，我知道有许多足坛的重要人物参与评选，我想感谢所有投我票的人。”

本赛季坎特成为第9个代表不同球队赢得英超冠军的球员。坎特说：“本赛季我们踢了很多场好球，我们5比0击败过埃维顿，那场比赛很精彩；对曼联的比赛，我们4比0大胜，我在那场比赛还进了球。进球的感觉总是很棒，这两场胜利也让我很开心。”

坎特从一份8人候选名单中脱颖而出，该名单包括哈扎德、阿斯皮利奎塔、哈里·凯恩、阿里、维尔通亨、卢卡库和桑切斯。

球迷叫阿仙纳骗子滚出去

阿仙纳球迷赛后将满腔愤怒，通过歌声发泄了出来。然而，酋长球场上空响彻的“万人齐唱”却是送给球会的大股东——斯坦·克伦克。“克伦克滚出球会，滚出去，滚出去！”

今年对克伦克来说正所谓流年不利，其拥有的各支球队的表现都差强人意：足球队，除阿仙纳无缘欧冠外，科罗拉多急流在美国大联盟西区垫底；篮球队，丹佛金块位列NBA西区第九（一共15队）；冰球队，科罗拉多雪崩位列NHL西区垫底；橄榄球队，洛杉矶公羊位列西区第三（一共4队）。

值得一提的是，就在本轮比赛前，据《金融时报》知情人士透露，在阿仙纳持股30%的二股东乌斯马诺夫于上个月开价13亿美元（约56亿令吉），提出买断阿仙纳大股东克伦克手里的67%阿仙纳股权。克伦克却以他对阿仙纳有着长远的承诺，以夺取英超冠军以及成为欧洲级豪门为目标为由予以了拒绝。然而，这样的豪言壮语却与球队如今的成绩形成鲜明对比，多年来吝啬的投入使枪迷受够了克伦克一句又一句的“谎言”。

和C罗合照的孩子 曼联首位00后登场

为备战欧联杯决赛，曼联最后一轮派上6名青年队球员，其中16岁小将安赫尔·戈麦斯替补登场，成为曼联在英超第一个00后（也是英超各队第一个出场的00后），乃自伟大的邓肯·爱德华兹之后，为曼联出场的最年轻的球员。

16岁的安赫尔·戈麦斯并不怯场，表现十分积极，灵动的踢球风格让人们眼前一亮。2008年加盟曼联青训以来，戈麦斯就被视为很有潜力的球员，本赛季在红魔U18队起到重要作用。

2008年，戈麦斯曾和C罗与纳尼合影一张，有传他是纳尼的表弟。

戈麦斯有资格代表安哥拉、英格兰和葡萄牙出战，目前他在青少年国家队层面为英格兰U16和U17有过出场。他可以打前腰和两个边前卫，通常是承担起球队进攻责任的一环。