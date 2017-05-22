19中国男女来马报案 指控monspace骗逾百万人民币(视频) 国内新闻

（吉隆坡22日讯）19名来自中国的男女，千里迢迢来我国报案，指控满星云（monspace）金钱游戏，骗走逾百万人民币。

这批来自中国的受害者于上周六抵达我国，今日在行动党泗岩沫区国会议员林立迎的带领下到金马警区总部报案。

来自中国的报案人蔡先生指出，他们遭“满星云”以各种方式欺骗多次，最终血本无归。

他指出，中国目前还有数十万名受害者，当中包括其亲戚朋友。

另一名女受害者指出，她自2016年加入起，被创办人赖彩云以各种配套诱骗，包括投资各种货币投资及虚拟币等透支项目。

她表示，许多受害者因无法兑现对亲戚朋友的承诺，故被追讨资金甚至抵押家产，导致他们有家归不得。

“希望大马的警方能够为我们讨回公道。”

林立迎也促前总警长丹斯里慕沙哈山现身交代。

他说，慕沙哈山多次为满星云站台，因此让受害者们误以为该投资项目受我国政府所承认。

林氏曾促慕沙哈山辞去所有有关金钱游戏项目的职位，但并未获得对方回应。

“我们不知道他从中所获得的利益。”

出席者包括“真正解救普通人”（zzjjptr）组织成员刘天球及张国祥等。