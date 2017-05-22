涂染色剂上胶囊 河南汉制54万粒“假伟哥” 国际新闻

（郑州22日综合电）河南一名“80后”陈姓男子，早年接触保健品行业后，曾参加杭州市、郑州市及广州市等地的性用品博览会，但因批发的性药卖不掉而蚀本，于是铤而走险自行生产“假伟哥”，再行销多地图利。

据悉，陈某所产制的“假伟哥”过程粗糙简陋，他将购得的西地那非与淀粉加水后，直接用手混和，然后放入胶囊并包装成“黄金玛卡”、“虫草强肾宝”、“德国小钢炮”、“金枪不倒”、“久久延时片”等假性药。

陈某为了产制“假伟哥”，除购入西地那非粉末、淀粉，还添置了药丸模具、封口机、胶囊、邮戳印章等工具及设备。更令人匪夷所思的是，陈某将从网购而来的染色剂，直接涂在“假伟哥”的胶囊。

执法人员行动当日，在黑心厂房内缴获成品、半成品131箱，包括陈某自行产制的54万粒“假伟哥”。

经查，陈某通过QQ、微信等网络平台将假性药出售，再通过速递将每粒售价4、5毫子人民币的“假伟哥”批发到河南、河北、江苏、福建、四川等多省的“下线”，而“下线”则以20、30元（约15、18令吉）售予买家。陈某自前年5月至案发，从中获利125万多元。