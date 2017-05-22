骗子自称乾隆骗富婆200万 案件深圳开审 国际新闻

（深圳22日综合电）这样的谎言竟有人信？深圳一名郑姓女富商早前入禀法院，控告自称已活了300多岁的“乾隆皇帝”刘干珍，以解冻皇室资产、购买玉白菜为名，骗取她222万元人民币（约140万令吉），案件将于周一上午在深圳中级人民法院开庭审理。至于刘的同党、案中另一被告万健民，更自称是金融大鳄索罗斯的弟子，涉骗取郑4000万元人民币，万早前已上庭受审。

案情指，2012年，郑女打算开办村镇银行，经人介绍认识万健民，万介绍郑女认识刘干珍。刘自称“乾隆皇帝”，因服用长生不老药活了300多岁，是全世界27个皇家家族之一，掌握大清皇家的大量资产。万也谎称自己是万氏家族的第九代传人，只有通过他才能将皇家的钱解冻，怂恿郑女投入“启动资金”，并承诺郑可获最多数十倍的收益。

郑对此信以为真，被刘干珍以运作皇家资金以及购买玉白菜为由，骗取222万元人民币。但案情指出，郑被“乾隆皇帝”骗走的钱仅是她受骗款项的极小部分，郑被万健民前后几次骗走的钱财，加起来价值超过4000万元人民币。

据检方指控，2014年5月，被告万健民向郑女谎称6月1日将有新的理财投资产品“CD单”上市，每月收益翻倍，一年收益达十倍。郑因此前后向万健民转账1000多万元人民币。2014年9月，万健民以投资一家科技公司并获得工业用地为诱饵，诱骗郑转账3000万元人民币。