转型计划第一步 国泰航空裁600人 国际新闻

国泰航空宣布将在香港总部裁员约600人，其中，中高层4人炒1人。国泰表示，本次重组限於总部，不影响前线地勤员工、机师及机舱服务员，是公司转型计划的第一步。

受裁员消息激励，国泰航空在香港掛牌股价今开盘一度上涨3.2%。

国泰航空今在电邮新闻稿中宣布了重组计划，约190个管理岗位和400个非管理岗位将撤销，分別佔管理层的25%和非管理层的18%。

国泰表示，大部分的重组行动将于2017年年底前完成。

国泰也说，大部分被裁员工会在今起1个月内收到调动或停职通知。被裁而要离职的员工最多可得到额外12个月的薪水，及延长员工医疗福利等。

事实上，上周就已传出国泰航空即将裁员消息，《香港经济日报》上周引述消息人士报导，国泰航空将对后勤部门进行大裁员，受影响员工最快上周五（5月19日）会收到正式通知，但直到今天国泰才正式宣布裁员。

《香港经济日报》上周指出，除了经理级以上职位，这波裁员也可能影响基层员工。以香港为总部的国泰航空后勤人员约有1万人，由低至高划分为A、B、C、D、E共5级，先前传出裁员只涉及C级（经理级）以上员工，但最新消息称A级和C级基层人员也将受影响。

据称国泰航空将向被裁员工提供「肥鸡餐」（条件较优厚的优退方案），最高将补偿为期12个月的薪资，且离职3个月内仍可使用原有员工医疗福利，离职1年内可继续享有购买机票优惠。

国泰航空早在今年初就宣布，为求转型将推动20多年来规模最大整顿，以因应市况变化与激烈竞争，且3月已预告拟削减30%人事成本，精简中高层管理人员，并预定于6月公告具体人事异动计划。

中国对手的竞争和成本攀升侵蚀了利润，导致这家亚洲最大国际航空公司在3月发布了8年前陷入亏损以来最糟糕的年度财报。业绩公布后不久，上任3年、54岁的朱国樑宣布退任行政总裁（执行长），由常务总裁何杲（Rupert Hogg）接任，并於5月1日起生效。朱国樑曾说，在重整架构过程中难免岗位流失。