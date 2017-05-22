朝鲜成功试射“北极星2型” 金正恩爽喊：100分、满分！

（平壤22日综合电）朝鲜周日（21日）下午在平安南道北仓一带，进行今年第8次弹道导弹试射，飞行距离为500公里，落入日本海领域。朝鲜官媒“朝鲜中央通讯社”周一报道，朝鲜军方再度成功试射“北极星2型”地对地中远程战略弹道导弹，最高领导人金正恩也在现场盯场。

报道指出，这次发射的目的，是为了确认“北极星2型”地对地中远程战略弹道导弹武器系统的全盘技术指标，也为了考核在各种战斗环境中适用的可能性，以在部队实战部署。

金正恩也在干部陪同下，前往观察所盯场，亲自下达发射命令。事后也对于发射表达评价，据悉金正恩非常满意，指出“试射完美无瑕，是一百分、满分。”他也自豪表示，这组导弹已经完全符合党的要求，下一段要尽快批量生产，也提出加强核力量的战略任务。

朝鲜上周日才刚成功试射“火星12型”中长程飞弹，大约飞行30分钟后落入日本海，引发国际社会高度关注。

对此，朝鲜领导人金正恩才强调朝鲜已经成为“核武强国”，21日再次发射导弹，再度引发朝鲜半岛的紧张局势。