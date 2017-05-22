体感神经监测 降低脊椎侧弯手术风险 元气｜活力

报道：陆依婷

摄影：陆依婷、网络图片

现今技术和10年前相比很不一样，若在10多年前进行脊椎侧弯手术的话，风险真的会非常大，现在有一种被称为体感神经监测（Neuromonitoring）的技术，可透过连接在病人神经线上的电极，让医生在手术过程中掌握病人的神经线状态，大大降低神经线因手术而受到损伤的几率。

骨骼及脊椎外科专科医生邱荣辉解释，脊椎侧弯（Scoliosis）是一个用来形容脊椎已经出现弯曲情况的名词，正常的脊椎从正面或背面看都应该呈直线状，但如果从侧面来看，脊椎从颈椎开始往下其实是有弧度、有曲线的。胸椎可让身体向左右弯曲、腰椎则能让我们向前及往后弯曲，当脊椎向侧面开始弯曲的时候，就被称为脊椎侧弯，是一种常见在正处于成长期的孩童或青少年身上的脊椎疾病。

“其实一般人的脊椎多少都会有一些侧弯，但弯曲只要保持在10度以内的话，就都属于正常范围内；弯曲超过10度的话才会被归纳为脊椎侧弯。脊椎侧弯的形状有好几种，但最常见的是胸椎弯向右边、腰椎弯向左边。”

令人感到遗憾的是，脊柱侧弯的真正病因截至目前为止都尚未被发现，虽然知晓此病较常见于孩童与青少年，但有80%的病例都找不出病因。而其余小部分知晓病因的脊椎侧弯，则包括先天性骨骼缺陷、神经线问题、因基因所致的先天性肌肉问题、马凡综合症及唐氏综合症等，这些病症都将提高脊椎侧弯的患病几率。

“以上这几项病因多少都与基因遗传有关系，其他病因像是细菌感染也可能侵蚀椎间盘的骨质，椎间盘不平衡就会导致弯曲的情况出现，若发生在孩童身上的话，问题会更加明显；意外导致骨骼断裂后并且未接受妥善处理的话，也将可能导致脊椎弯曲，尤其是那些因意外而变成瘫痪、瘫痪后就无法控制自身的肌肉的人，肌肉问题也可造成脊椎侧弯。”

★ 脊椎依靠肌肉帮助平衡

邱医生补充，脊椎都得依靠肌肉帮助平衡，若肌肉因各种原因被消耗掉了，整个脊椎就会失去平衡。遭受过脊椎损伤的孩童将更容易患上脊椎侧弯，因为他们无法控制自己的肌肉，这些都是目前所知道的几种病因。“其中一个接受度蛮高的理论表示，儿童在发育成长时会因骨骼前半面的成长速度比后部来得快，导致脊椎在生长过程中出现不平衡、因而出现压迫并导致弯曲，所以这也是为什么此病主要都发生在发育期的儿童与青少年身上。”

值得一提的是，像是书包太重、运动、站姿及睡觉的姿势不良等，其实都不会造成脊椎侧弯。很多人都误以为孩子是因为书包太重而导致脊椎侧弯，其实都并未被证实。

★ 女性患者比男性高

针对10岁以下的儿童，男孩与女孩的患病几率大同小异，但年龄一旦超过10岁，女性患上脊椎侧弯的几率则飙升为男性的5至8倍以上，比例约为9个病人中只有1个是男性。

过了发育成长期后的成年人一般都不会发生脊椎侧弯，但当过了成年期并逐渐衰老后，就会有患上退化性脊椎侧弯（Degenerative Scoliosis）的风险，病因主要来自椎间盘因退化性损伤而导致脊椎无法平衡，退化性脊椎侧弯与一般脊椎侧弯的情况不尽相同。

【症状与诊断】

邱医生感叹，病患本身在病发初期几乎不会有任何感觉，只因此病的症状需要时间逐渐发生，通常都是被身边的人或家人发现后才会前来求医。也因为病情是逐渐累积的，所以病人早期照镜子时都会觉得自己身体弯曲的弧度并无异常。

{1} 一侧肩膀位置高于对侧。

{2} 一侧肩胛骨会较高或较突出于对侧（脊椎侧弯时除了骨头会向旁边弯曲外也会旋转，当脊椎骨旋转时就会导致肩胛骨突出）。

{3} 双手自然垂放在身体两侧时，其中一只手与身体的间隙距离与另一侧不同。

{4} 一侧髋关节比另一侧高，当侧弯发生在腰部时会将一侧的髋关节往上拉，也会导致双腿长短不一。

{5} 初期不会感到明显疼痛，一般可感觉到明显疼痛时也意味着病情进展已十分严重。

{6} 从后方查看发现头颅位置并未处于骨盆正中央。

{7} 胸腰部出现一侧较凸出而另一侧较凹陷的情况，较常见的情况为胸部右侧与腰部左侧较为凸出。

{8} 胸腰凹陷位置的皮肤部分出现皱纹。

邱医生表示，部分儿童或青少年难免会有些姿势问题，透过检查便可清楚分辨。临床诊断会先从背部检查病人脊椎是否弯曲，再透过一个名为Adams Test的测试，请病患向前弯腰并检查肋骨是否单边凸出。若确认患上脊椎侧弯，则会让病人进行进一步的X光检查，透过X光片，便可确认病患的弯曲程度有多严重。

“在进行X光检查之前，我们会将测量计放在病人背后突出的地方，以计算脊椎旋转的度数。做了X光检查并算出病人脊椎弯曲有几度之后，就可以确诊病人脊椎侧弯的严重程度。一般诊断时都不需要进行CT扫描及MRI扫描，除非是动手术前需要更详细的图像去安排如何放置螺丝钉时，才会另行安排。”

【治疗】

治疗选择视病况进展被分为3个部分：

[1] 观察

若病患已发育完整、侧弯度数仍保持在40至45度以下，一般都只需持续观察，并固定每一至两年进行X光检查即可，因为此弯曲程度不会影响病患生活，所以才可以选择观察，并无需进行任何治疗。

[2] 矫正外衣

若该病人仍处于成长期、侧弯度数超过25度，就需要穿上矫正外衣（TLSO）以避免侧弯度数继续增加。矫正外衣必须每日穿戴不少于6小时，建议每日穿戴23小时为佳，穿戴矫正外衣是为了避免脊椎继续侧弯，而非纠正已弯曲的度数。

“假设正处于发育期的病人发现时已经是30度，若能透过穿戴矫正外衣让病患的度数在完成发育后仍保持在30度的话，就算是成功的治疗，因为他无需因病情加重而进行手术。”

[3] 融合手术治疗

“一般脊椎医生的做法是40度以下就不动手术、40度至50度之间会让病人选择治疗方式、而50度以上的话则会建议动手术，因为若不不动手术，度数将会逐年增加。脊椎纠正手术就是透过手术将整个弯曲的脊椎融合起来（Fusion），也就是说，脊椎将不再是一节一节的，手术将把每节弯曲脊椎体利用钉子与杆子融合为一。”

被植入钉子的脊椎关节就像被融合了一样，而这些关节将再也无法移动弯曲，所以各种需要弯曲脊椎的活动都会在术后受到限制与影响。“这也就是为什么我们都尽可能地把融合术的关节数量做得越少越好，以保留躯体的柔软度。但若把融合手术弄得太短也将可能导致他日弯曲的脊椎恶化，所以准确判断与技术更显重要。”

★ 手术风险

邱医生提醒，手术风险也是其中一个必须考虑的重要因素。虽然文献报道因手术而导致瘫痪的几率只有约一千分之一左右，但他也强调，手术风险针对每个病人的状况及严重程度都会有所不同。

“现今技术和10年前相比很不一样，若在10多年前进行这项手术的话，风险真的会非常大，现在有一种被称为体感神经监测（Neuromonitoring）的技术，可透过连接在病人神经线上的电极，让我们在手术过程中掌握病人的神经线状态，大大降低神经线因手术而受到损伤的几率。”

除了瘫痪外，手术过程中出血是较为普遍的风险，而细菌感染则大约是1%左右的几率，植入性问题如钉子、杆子或钩子脱落或移位、脊椎融合失败等情况也可能发生，手术风险其实还有很多，比如说失明也是其中之一，虽然这些都是很罕见的风险，再加上有些状况防不胜防，因此医生对病患及家人必须详细的解释，病患都有权利知道并纳入考虑范围。

【术后】6个月至1年内避拿重物

病人从术前到术后大概需要住院4至7天，术后第2、第3天若不觉疼痛时就可尝试让坐起身来；第3、第4天后就可以尝试下床站立并尝试步行；第4至第7天后如果伤口恢复状况良好，就可安排出院。

“如果要完全回到校园生活的话，我们通常会建议病人休息至少一个月左右，但6个月至1年内一定要避免拿重物、不要弯身体以及避免进行会有肢体碰撞的运动，让脊椎骨可以好好融合在一起。像是游泳等较温和的运动，术后3至6个月左右就可以开始进行。”

“也因为主要病人多数为女性，所以也有不少病人会想要了解，动了手术之后可不可以正常生活、生孩子等，通常手术后，他们其实还是可以做大部分其他人可做的事情，结婚生子都没有问题。”

★病人可进行适当运动

邱医生透露，脊椎侧弯情况轻微的病人进行适当运动都是没有问题的，但各种运动像是皮拉提斯、瑜伽或物理治疗、脊椎推拿疗法及针灸等治疗，其实都未被证实可有效防止或改善脊柱侧弯。但他认为，虽然这些运动与治疗无法改善脊椎侧弯，却可有效改善因脊椎侧弯而造成的疼痛情况。

“市面上有不少物理治疗都鼓吹自己的疗程可以改善脊椎侧弯，但目前为止的证据都还是稍显不足，我的个人意见是，如果你可以同时搭配穿戴矫正衣物及进行物理治疗的话，虽然未经证实，但我相信针对比较轻微的脊椎侧弯，还是会有点帮助的。但需强调的是，病人千万不要以为如此就不再需要继续与医生跟进病情，进而耽误了可能需要进行的手术治疗。其实有不少病例皆因病人对手术治疗的恐惧及知识的缺乏而延误治疗，导致病情加重而大大的增重了手术风险。过度严重的脊椎侧弯在进行脊椎纠正手术后的效果也往往不及及时纠正来得理想。”

★如何判断应否做手术？

邱医生表示，如果结束发育时的度数维持在30度至40度以下，弯曲的度数就不会再逐渐增加；若已经超过50度，那么就有每年增加1度至1.5度的可能性，也就是10年后就会增长到60至65度；若已弯曲程度严重至超过100度，旋转的脊椎可能会顶到肺部，影响呼吸。

此外，因为脊椎侧弯后整个脊柱都已变得不平衡，病人需花费更多力气去支撑身体并保持姿势，所以他们的一边肌肉通常都会变得很僵硬或疼痛；病患通常也都会非常自卑、把自己当成不正常的人，甚至会不敢出门，心理的影响也是其中一个需要考虑的因素。

“主要还是得看病人的年龄以及脊椎侧弯的度数，以推算拒绝进行手术后所可能发生的各种并发症的危险性后，再考虑及衡量是否应该进行手术，而非一昧拒绝手术。”