曼市红军获季殿军 枪手20年首无缘欧冠 体育新闻

（伦敦21日综合电）英超第38轮的一场焦点战里，10人“枪手”阿仙纳主场3比1战胜“太妃糖”埃维顿，获得联赛五连胜，但排名依然定格在第5名，20年以来首次无缘欧冠联赛。

贝莱林、桑切斯和拉姆塞各自射入一球，卢卡库主罚点球破门，科斯切尔尼开场不久就被罚下。枪手最终3比1获胜，以联赛第5参加下赛季的欧联杯。20年！阿仙纳首度无缘欧冠，说好的“争四狂魔”玄学就此作古。

德布劳内助攻王

曼市客场5比0大胜沃福特，获得季军确保欧冠正赛席位。孔帕尼破门，阿奎罗2射1传，热苏斯传射，费尔南迪尼奥建功。德布劳内此役两送助攻以18次助攻成为本赛季英超助攻王。

“红军”利物浦主场3比0轻取米德斯堡，红军以76分力压枪手获得殿军，下赛季重返欧冠赛场。维纳尔杜姆传射，库蒂尼奥任意球建功，拉拉纳破门。

蓝军30胜创纪录

“蓝军”切尔西主场5比1击败“黑猫”逊德兰。客场由曼基略率先破门，但威廉、哈扎德、佩德罗、巴舒亚伊（2球）分别进球.切尔西拿到英超第30胜，单赛季历史第一多。

凯恩当射脚王

热刺客场7比1狂胜赫尔，哈里凯恩上演帽子戏法，并且以29球成为本赛季英超射脚王。他在最后两场联赛打进7球。