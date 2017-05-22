黄家泉：时机不断改变 政局分析大选将近 国内新闻

（吉隆坡21日讯）马华总秘书拿督斯里黄家泉指出，根据目前政局分析，全国第14届大选将近。

“谋事在人，成事在天。从目前整个（备战大选）机制的启动，（大选）应该不会太久。”

他说，很多人说大选会落在国庆后，他不排除此可能性，但时机不断改变，包括国际和国内局势的影响、天然环境的影响如水患等，都可能会影响国会解散的时机。

“不过对国阵来说，国阵机制这么庞大，总不能最后一分钟才启动，所以现在是热身的时候，让他朝向黄辰吉日到来选举。国阵结构庞大，尽早启动（选举机制）。”

他今日是在《环壁生辉：敦陈修信祖居文物巡展》新书推介礼后，如是指出。出席者尚有新书作者拿督李尧庆、拿汀巴杜卡陈淑珠和槟州前首长丹斯里许子根等。

也是国际贸易及工业部第二部长的黄家泉说，东马和大马半岛的政局不同，砂州埔奕州议席补选不一定是来届大选的风向标，但有一定关系。

他认为，埔奕选举确实能够测试国阵的支持度，但东马砂拉越的情况跟西马不一样，而且人们对国会议席和州议席的期望有所不同。

他补充，虽然国阵土保党在砂拉越州选举大获全胜，但这不意味着能在来届全国大选大胜，两者有一定的分别。

“这也要看时机。我们不知道大选是什么时候，如果说是接近的话可能有一定的关联，但如果拖延至明年，就会有差距和落差。”

他针对民政党主席拿督斯里马袖强昨日称，埔奕补选成绩将成为第14届大选的风向标的提问时，作出回应。

砂拉越行动党埔奕区州议员陈长锋，因涉嫌持有澳洲双重国籍，遭砂州议会通过动议，取消他的议员资格！

敦陈修信爱女 再出书纪念父亲

敦陈修信的爱女陈淑珠配合父亲101年冥诞，出版第三本敦陈修信书籍，名为《环壁生辉：敦陈修信祖居文物巡展》，以纪念其父亲。

陈淑珠指出，这本书籍是在许子根的穿针引线下找到了拿督李尧庆。

她介绍，李尧庆是名工程师，对中华文化痴迷，两人一同撰写时，面对最大的挑战是鉴定祖居300多张的黑白照。

此外，黄家泉指出，物质文化难以保留，虽然陈氏家族是峇峇娘惹，不会说中文，但是其祖宅却保留许多中华字画和各种文物，相信此书籍能让下一代看见文化的价值。

他说，敦陈修信对国家贡献良多，曾是我国第一任贸工部长，为我国工业和商业打下基础，同时也创立拉曼大学学院，发展教育，培养学者。

此书展示敦陈修信祖居内的壁饰、 绘画、书法、刺绣、灯笼、木雕、牌匾、塑像和照片，突显充满华人文化氛围的马六甲峇峇生活方式。

敦陈修信和他的父亲敦陈祯禄，就像其他马六甲峇峇一样，不谙中文。但眼前件件文物却时时提醒着他们在1771到1775年间移居马六甲的先祖陈夏观的故土原乡。

虽然有很多文物没有金钱上的价值，但是祭坛上的绘画、书法和塑像却涵盖了陈氏家族珍贵的精神价值，如正义、诚信和忠诚以及慈悲与富同情心。

这些文物有书写着“义气”二字的匾额、著名中国小说“三国演义”中忠义的代表人物关羽的画像以及代表慈悲和富同情心的观音塑像。

文物中数量最多的是照片。它们是陈氏家族在家中、庭院或是在社交场合的留影。这些照片也记录了峇峇生活的变化、社会环境的改变以及当时马来亚政治发展的状况。

此书价格为100令吉，授权商家联合马六甲有限公司，可通过电邮tansiokchoo@gmail.com和致电03-20951513购书。