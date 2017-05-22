北海峇眼惹玛花园廉屋将泊车收费 陈诠峰：剥削平民权益 北马新闻

（北海21日讯）马华槟州组织秘书兼峇眼区会秘书陈诠峰博士与区会财政沈耀权一起聆听北海峇眼惹玛花园廉价组屋居民的投诉后，请求槟州政府要以民为本，别再剥削平民泊车权益。

北海峇眼惹玛花园廉价组屋居民V.Gobole表示，他们184间廉价组屋居民从2005年迁入至今，免费泊车从来都不是问题，虽然偶尔发生廉价组屋和靠海中价公寓居民争夺泊车位的问题，但往往住宅居民和商家都和谐融洽地使用免费的泊车位。

“如今威省市政府在该处竖立泊车收费告示牌，并在没有了解当地民情下，以强硬的手段执意于今年6月1日开始收费，其每天每小时40仙的收费时段是从早上8时正至晚上9时正，除了星期日和公共假期不收费而已。

他强调，住在这廉价组屋的居民们都是依靠微薄收入糊口，每个月必须定时缴付30令吉管理费已经捉襟见肘，现在还必须花费每月200令吉来向市政局租个泊车位或以月票75令吉（至年底的折扣价是每月60令吉）在当地泊车，让居民雪上加霜。

“火箭主导的槟州政府在这剥削平民泊车位的做法，不但辜负了国阵过去对平民所做出的良心安排，更是将槟首长‘钱钱钱’的口号发挥得淋漓尽致，根本就以利为先，强夺平民口袋仅以聊生的金钱。”

他代居民们请求槟州政府及威省市政府高抬贵手，放弃这只有政府独赢的收费政策。

沈耀权：前朝规划非为盈利

此外，据拥有5届市议员经验的沈耀权透露，这花园当初的规划，泊车位数量比房屋发展指南所指定的数量多出70%，因为这花园当时规划了约每单位可泊2辆车以上的泊车位，也显示前朝国阵政府当时根据平民所需来规划和发展，而非盈利至上。