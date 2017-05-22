【“The Apartment 5”真人秀】雅丽珊达击退薛俊强 赢走10万美金 国内新闻

（新山21日讯）来自波兰的雅丽珊达击退我国的参赛者薛俊强，出线成为“The Apartment 5”真人秀的冠军得主，赢走10万美金。

昨晚8时5分，在AXN频道播放的“The Apartment 5”真人秀最后一集，来自波兰的雅丽珊达及马来西亚的薛俊强，各自一展室内设计才华，以争取出线，成为最后胜利者。

“The Apartment 5”最后10集的真人秀是在UMLand发展的至达城拍摄，让12名参赛者为9间房屋进行室内设计。最后淘汰剩下2人进行对决，在最后一集争取最后胜利。

郑裕基：让观众有新想法

UMLand集团董事郑裕基日前出席“The Apartment 5”真人秀与媒体分享和见面会时说，透过参与此次电视真人秀，能够让民众看到参赛者如何把一间未经任何设计的房屋，进行室内设计，让观众对室内设计有新的想法。

他说，参与电视真人秀，也是一项新的宣传方式。

他指出，有关真人秀节目，也展示出设计如何创造价值。

“该真人秀共耗时3个月，让12名参赛者在9间未经任何设计的房屋进行设计，该9间单位目前也已售出。”

他说，若尚有这样的合作机会，该集团将会再次合作，该集团仍有多项计划在进行中，如Suasana。

他说，该集团也扮演着让民众知道，柔佛是一个宜居的好地方。

出席者有“The Apartment 5”真人秀评审罗任斯、制作公司负责人利亚梅达等。

雅丽珊达：结合服装和设计 盼为世界带来不同

“The Apartment 5”冠军得主雅丽珊达说，她将会把服装和设计结合，希望可为世界带来不同。

她说，她本身是名模特儿，接下来会继续在服装界发展，而室内设计则是她的兴趣，她会选择把两者结合。

薛俊强：往设计领域发展

薛俊强说，他拥有自己的室内设计公司，会往这领域发展。