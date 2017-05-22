公开水域亚锦赛 颜海蒂创史摘金

(布城21日讯)大马颜海蒂再次创造我国泳军的新历史，她在亚洲公开水域锦标赛赢得女子10公里冠军，成为首个在亚锦赛摘金的大马人！

颜海蒂在公开水域亚锦赛10公里项目中游出2小时17分00秒773，力压哈萨克选手瑟妮雅和泰国选手本加蓬赢得金牌。这是她在本届赛会的第二枚奖牌，她日前在女子5公里项目中拿下铜牌，也是首个跻身三甲的大马人。

28岁的颜海蒂在自己的脸书专业写道：“很高兴见到一些老朋友，在布城参赛是一件很棒的事情，这里也将会成为吉隆坡东运会的赛场。我希望还可以在公开水域10公里项目中与我的日本朋友过招。”

“感谢大家的祝福和支持，也感谢我的教练马特马吉！我们3个月后在东运会再见吧！”颜海蒂也在Instagram表示，她已经迫不及待想要参加吉隆坡东运会。

赛后，颜海蒂也接受了本地媒体访问，她说：“教练策略性让我跟上日本游泳运动员的速度，他们是赛会的夺冠热门，但这里的湿度却影响了他们的表现。”

这枚公开水域亚锦赛10公里金牌也直接为颜海蒂注入了信心，他很有希望在吉隆坡东运会上争夺金牌。值得一提的是，颜海蒂曾经在2011年东运会收获两枚金牌。

叶顺才摘铜

男子10公里项目方面，大马泳将叶顺才以2小时10分57秒570夺得铜牌，哈萨克选手维塔利以2小时5分26秒623夺得金牌，中华台北泳将Cho Cheng-chi则以2小时9分07秒946赢得银牌。