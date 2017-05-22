马袖强：两个月后展开兴建 安顺师大料2019年竣工 国内新闻

（安顺21日讯）种植及原产业部长拿督斯里马袖强说，占地80英亩的苏丹依德利斯师范大学安顺分校刚完成全部填土工程，并将会在两个月后展开兴建工程，耗资2亿令吉，预期在2019年竣工。

也是安顺区国会议员的马袖强指出，一旦师范大学分校落实后，将有助安顺成为教育中心。

马袖强是于周六出席下霹雳区华校教师会庆祝成立70周年纪念举办“心系华教”联欢晚宴，致词时这么表示。会上也庆贺会员荣休、荣升及服务届满25年会员。

他表示，老师教导学生要孝顺父母，父母也应教导孩子要尊敬老师，老师的角色对国家的未来非常重要。

他也宣布拨款2万令吉，给教师会作为举办活动用途。

下霹雳区华校教师会主席蔡明永在致欢迎词说，配合成立70周年举办心系华教，以筹募未来举办活动经费，惟未能达标，只筹募到11万令吉。

当晚庆贺荣休会员有15位，他们是陈俐娇、谢丽霞、郑丽英、李建鸿、程新景、毛章合、郭慧芬、张秋霞、黄军富、黄月明、李丽霞、郑爱莲、叶菊花、张睿株、陈瑞鸾，获得大会颁赠纪念牌。

服务届满25年会员有25人，荣升会员有7人。

当晚，陈逸发受邀主持鸣锣仪式，致词嘉宾有全国教总主席拿督王超群，全国董总主席拿督刘利民。