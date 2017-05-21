假冒政府医院护士偷财物 2女1男面控不认罪 国内新闻

（峇株巴辖21日讯）2名假冒政府诊疗所护士女子，假借提供体检之名，偷走老妇2万5000令吉金饰，与另一名接受赃款男性党羽今日一同面控。3人皆不认罪，案展5月30日过堂。

2名女被告分别为36岁的哈斯琳达及25岁的鲁达亚杜。根据控状，她们今年4月7日下午1时，在永平甘榜巴力史拉末，自称是来自峇株政府诊疗所护士，上门表示为63岁受害者札百达提供身体检查，惟受害者随后发现金饰遭她们窃走，愤而报警。

她们的行为抵触刑事法典380条文（偷窃），该条文可在相同法令下第34条文被判刑。一旦被告被定罪，可面对最高10年监禁或罚款。

另一名30岁男被告莫哈末塔米兹，则因接受价值1400令吉赃款，抵触刑事法典第411（收藏赃物）条文。在该条文下，罪成者可被判监禁和罚款。

3名被告皆不认罪，承审推事莫哈末祖何米批准2名女被告以6000令吉、男被告以5000令吉保释。此案的主控官为万努法丽哈。

峇株巴辖警区主任阿都瓦希发文告指3名被告涉嫌在峇株巴辖、麻坡、昔加末、金马士及姆阿占沙集体干下8宗案件。2名女被告大多是假冒政府官员进入受害者住家后，趁机窃走屋内现金及金饰。

他说，该男被告则是涉案女受害者丈夫友人，熟悉受害者住家情况，并提供目标及情报予2名被告下手干案。

“3人干案后将窃走的金饰变卖后分赃，赃款总值高达3万9800令吉。”