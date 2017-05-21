慕斯达法促亚太经合组织 推动中小微型企业 国内新闻

（吉隆坡21日讯）亚太经合组织成员国受促采取特定措施，推动微型、小型及中型企业成长及发展。

国际贸易与工业部长拿督斯里慕斯达法指出，成员国需要有具体措施国际化区域的中小微型企业，让他们能够与区域及全球价值链活动接轨。

他说，中小微型企业是东盟的优先事项，因此亚太经合组织及东盟必须合作，推动中小微型企业议程。

“最重要是我们必须确保全球化带来好处是概括及公平的，特别是面对一些国家的保护主义崛起。”

“开放机会让中小微型企业能够更积极及成功参与全球市场，让基层企业能够从更密切的经济一体化中受惠。”

他今日针对上周在越南河内出席亚太经合组织贸易部长会议成果，发表文告这么说。

慕斯达法强调，未来是数码经济时代，中小微型企业应该融入其中。

他提到，在马来西亚，中小企业有很多机会可进入全球电子商务市场，特别是阿里巴巴集团在我国数码自贸区投资所创建的机会。

此外，慕斯达法指出，亚太经合组织成员国必须能抵御各种保护主义，以落实2020年贸易与投资自由开放的茂物目标（Bogor Goals）。

“马来西亚将继续坚持多边贸易系统的中心地位，同时也通过战略伙伴推进双边及区域的优先安排事项，以保持竞争力。”

他也提到，亚太经合组织经济体继续保持弹性。

目前21个亚太经合组织国家占全球贸易的一半及全球国内生产总值的60%。

亚太经合组织区域趋势分析报告预测，该组织经济体将在2017年及2018年取得3.8%，以及在2019年取得3.7%成长，而2016年成长率3.5%。