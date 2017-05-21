莫哈末阿里：通讯部致力提升 确保巨量资料全面发展 国内新闻

（马六甲21日讯）通讯及多媒体部副秘书长（行动）拿督莫哈末阿里说，该部门致力于确保我国巨量资料（Big Data）全面发展，这也是政府努力为人民提供服务的其中一项努力。

他说，通过使用巨量资料进行分析和推行试行计划，有助政府提升根据事实和资料作决策的能力。

他指出，有鉴于此，通讯及多媒体部与国际通讯联盟（ITU）密切合作，以支持巨量资料的发展和推广使用度。

“此外，通讯及多媒体部也与推广开放资料和巨量资料分析的开放资料研究院合作，旨在提升我国在国际数码政府指数的评级。”

“了解到巨量资料的重要性和好处，本部门与隶属首相署的行政现代化与管理单位（MAMPU）及多媒体发展机构（MDEC）合作推行全国巨量资料分析，在2015年开始推行公共服务领域巨量资料试行计划，该计划于去年结束。”莫哈末阿里今天为2017年世界通讯及资讯社会日庆典主持开幕时致词。

巨量资料是为了执行某项任务用途或进行特定分析而收集大量资料，包括管制物价以确保不会加重人民的负担；鉴定罪案的肇因及分析趋势以杜绝罪案；分析人民在社交媒体的看法，以确保政府能为人民提供最好的服务。

此外，莫哈末阿里说，资讯科技的发展为社会带来诸多好处，但不负责任者滥用资讯科技也会威胁国家安全和公共秩序，因此，希望透过今天的社会活动，旨在提高民众对使用社交媒体的道德规范的醒觉。