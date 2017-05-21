阿玛星：方便不含刑事成分投报 隆推出2网络报案系统 国内新闻

（吉隆坡21日讯）吉隆坡总警长拿督阿玛星为“电子报案系统（e-reporting）”及“网络查询报案进展系统（sistem semakan online）”推介。

他指出，“e-reporting”是为了让民众能够在家中进行普通且不含刑事成分的投报，如遗失身份证、工人不告而别等案件。

“这项计划只提供给18岁以上的国民，目前只开放给吉隆坡的民众使用。”

他解释，民众必须先上网以正确的个人资料进行注册，才能登入使用这项服务。

他举例，这项计划可让民众进行遗失身份证、驾照、护照、银行卡、手机、手提电脑、路税及佣人不告而别的投报。

“民众可以在家中印出投报后，再交给邻近的警局，完成投报程序。”

他说，警方往年并未开档调查大量的投报，这些投报属于上述不含刑事罪案的投报。

他透露，根据2015年，警方接获47万3834宗投报，然而其中42万9086宗则并未进行调查。

2016年则有36万5024宗投报，共31万2203宗未被调查。

2017年则有16万8274宗案件，共15万0762宗未调查。

此外，他也推介了“SSO”系统，让全国人民能够随时透过网路查询其投报的进度，包括刑事投报可以节省前往警局办理手续的时间。

阿玛星于今日上午7时30分，在蕉赖射击场举办的射击比赛时，召开记者会如是指出。