木料储存库起火殃及毗邻 椅垫厂损失逾30万 国内新闻

（麻坡21日讯）疑电线短路，吧口6英哩裕华村木料储存库今晨5时许燃起熊熊烈火，大火波及毗邻椅垫制造厂，厂商损失逾30万令吉。

事发时，该椅垫制造厂附设的工人宿舍内住有10多名外劳。其中一名外劳起床如厕时发现宿舍对面的木料储存库起火，随即叫醒同僚逃命。

其中一名外劳表示，当时只想保命，结果放在宿舍内的财物，包括刚领的薪水都化为乌有。

该椅垫制造厂负责人说，他接手经营该厂已3年多。他是今晨5时许接到消息后赶往现场查看。

“由于工厂已被完全烧毁，所有木料、机器及刚完成的产品都化成灰烬，我估计损失至少30万令吉。至于木料储存库拥有者相信也损失约4万令吉。”

据目击者说，吧口地区今晨4时许曾停电，随后一个小时恢复电供，因此怀疑木料储存库失火与停电事故有关。

另外，麻坡消拯局今早6时许接获投报后，派出3辆消防车及15名消拯人员到场灌救，火势约在20分钟后受到控制。

一名消拯人员说，消防队伍到场时，只见眼前一片火海，70％的厂房已被烧毁。

“起火的木料储存库及椅垫制造厂约占地1600平方尺。”