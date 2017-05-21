578商家未呈报税表 吉关税局上门追讨 北马新闻

（亚罗士打21日讯）吉州关税局将上门向578名消费税注册商家追讨930份逾期未提呈的报税表格（GST-03），还未提呈的商家们受促尽快把（GST-03）报税表交上。

吉州关税局局长拿督佐哈里表示，上述商家来自吉北区，他们是从2015年消费税开始实行至今，无法呈上（GST-03）报税表，涉及领域包括杂货及零售商、建筑商以及餐馆，一些商家甚至已几个月没呈上。

他说，多数商家都以忘记、来不及或书记产假、负责呈上（GST-03）报税表的会计部员工已离职为理由，无法呈上（GST-03）报税表格，但这些理由都不被接受，这是商家的责任，他们应遵守消费税条例。

他指出，该局会先向商家发出通知，商家还是不呈报，将会接获罚款，若商家冥顽不灵，该局最后将援引消费税法令采取法律行动，将商家控上法庭。

他是周日为吉州关税局展开的“上门追讨（GST-03）报税表格行动”主持挥旗礼后，在记者会上如是指出。

他说，这项上门行动将从即日起至本月25日，每天上午8时至晚上8时在吉北区展开，接着将会陆续在吉中与吉南区展开，主要是确保州内所有消费税注册商家都能够定时提呈（GST-03）报税表。

他表示，上门的消费税执法人员除了要求商家提呈报税表，也会再次提醒及让商家了解他们应遵守的消费税指南。

60%商家未注册

吉州还有60%符合资格登记消费税的商家未向关税局注册。

吉州关税局局长拿督佐哈里表示，今年符合资格登记消费税的商家共有580名，不过目前只有40%共259名商家注册，其余的60%商家还未注册。

他说，目前吉州共有约1万4000名消费税注册商家，不过这些数据每年都有变动。