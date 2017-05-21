第二期双溪槟榔河治水计划 1.5亿中央拨款已批 北马新闻

（槟城21日讯）第二期双溪槟榔河治水计划1亿5000万令吉中央政府拨款已经批准，工程料在年杪动工。

槟州治水工程委员会主席曹观友于周日出席由槟州绿色机构主办的持续性及环境保护活动（STEP）上说，该治水计划工程的拨款是来自中央政府，日前已获批准，工程预计在年杪开始动工。

他说，有关工程包括在双溪槟榔河口建立水闸、提高两道桥以及挖深河床。“在计划中需提高的两道桥，分别是位于百大年路以及霹雳路的桥，一旦这两座桥提高之后，船只就可以经过，而且一旦有水闸门后，河流的水位就会提高，未来或许能成为旅游景点，如马六甲河。”

在该项计划之中也包括挖深河床，除了双溪槟榔，也包括百大年路之后的上游，分别有弄浪河、亚依淡河、亚逸布爹河、日落洞河及双溪槟榔。“此外，其他工程当然包括拉直河道及提升河堤等。”

他提及，由槟州政府拨款1亿5000万令吉的治水计划工程，其中7项工程将于下周开始进行公开招标。在该项活动中，曹观友移交各1500令吉活动基金予4个乡村发展委员会，以参与持续性及环境保护活动。这项活动是于4月1日开始至10月31日，参与比赛的乡委会分别是日落洞新市镇乡委会、双溪槟榔人民组屋乡委会、甘榜马暮乡委会及甘榜马甘乡委会。

出席者包括双溪槟榔区州议员林秀琴及槟州绿色机构总经理邓晓璇。