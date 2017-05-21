3伊党行政议员去留 雪大臣：带至蓝眼会议讨论 国内新闻

（莎阿南21日讯）雪州大臣兼公正党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里表示，截至目前，3名雪州伊斯兰党行政议员仍在州政府内，惟这项课题仍会带至公正党政治局的会议内进行讨论。

他今午在该党代表大会后，接受媒体质询有关3名雪州伊党行政议员去留问题时仅表示，州政府不曾开除任何的行政议员，因此3名雪州伊党行政议员仍是雪州政府的一员。

不过，他强调，有关课题还必须带至该党的政治局会议内进行讨论。

但媒体问及既然雪州政府不开除3名雪州伊党行政议员，那为何政治局仍需要讨论此事，阿兹敏则未正面做出回应，仅表示政治局会议讨论许多事项。

另一方面，他在该党全国代表大会党领袖总结时指出，从雪州的经济来看，希望联盟已有资格入主布城，并且让我国的经济走向正面。

他说，尽管我国的经济愈来愈糟糕，但在这经济窘境中，雪州却能够奋勇向前，在2016年全国13个州属中，雪州的经济是全国最好的。

“雪州为国内生产总值（KDNK）贡献近25%，是国内最大贡献州。当全球在面对经济不景气时，大马投资发展机构（MIDA）却盛赞雪州能够吸引大批外国投资者来到雪州投资，这再再证明了雪州政府的成功。”

“因此，谁说希联还没有准备好？我跟这些人说，从雪州的例子来看，希联已经完全准备好入主布城。”

阿兹敏在回应槟州青年团代表指“槟州政府有做的事迹，雪州政府至今都还未做”一事时，则表示雪州和槟州并非竞争州属，而是相互帮忙的州属，因此不应将雪州和槟州视为竞争州属。