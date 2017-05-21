【视频】张健再有千人宴 几乎座无虚席 国内新闻

（吉隆坡21日讯）中国的商业投资者，出席一个以自称“世界未来首富”的云数贸创办人张健为名的晚宴；现场有1000人出席这场晚宴，摆近百个席，几乎座无虚席。

这个活动是周日晚上7时，在本坡甘榜班丹一间酒家举办。

这也是继前一天“解救普通人”（JJPTR）投资活动的千人宴后，再有涉嫌与金钱活动的另一个活动晚宴。

不过，张健也没有出席在大会，而大会工作人员得知媒体在场后，礼貌拒绝媒体进入会场采访，并要求离开。

早在傍晚6时左右，已有许多客人分乘巴士抵达有关酒家，一些更在酒家外高喊口号，情绪高昂。

根据记者在现场观察，出席有关晚宴的一些群众，除了剃光头，也有人穿上印有张健人头肖像、“五行币”字体等的上衣或干脆在身上文身，有者更男扮女装，甚为热闹。

大会也提供舞狮表演以及提供颁奖活动；根据现场的席位，除了注明工作人员的牌子，另外也注明广州与北京的牌子。

一名支持者吕轩说，他们主要是借着这个晚宴，来弘扬传统文化。

他说，这个活动命名为张健珠宝五行币火爆全球晚宴，不过张健目前身在马尔代夫，而没有出席这场大会。

上月23日，新山也有“张健珠宝公司”，昨晚该公司举办全马首场“王者归来”慈善宴会。不过，活动策划负责人陀财仲在晚宴开始前受询时澄清，该晚宴为慈善晚宴，与云数贸无关。

他指有关活动由张健珠宝有限公司赞助，活动除开放给该公司会员参加，也开放民众报名参加。